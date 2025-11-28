Хоценко и Цивилев запустили новое производство на заводе "Омский каучук"

ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко открыли новое производство низкомолекулярного полиизобутилена на площадке завода "Омский каучук", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Полиизобутилен широко применяется в производстве смазочных материалов, включая авиационные, входит в состав клеев и герметиков, используется при изготовлении электроизоляционных материалов. Сейчас эта продукция почти полностью импортируется. Новая производственная линия мощностью 10 тысяч тонн в год стала значимым этапом в развитии российской нефтехимии и укреплении технологического суверенитета страны. Запуск производства был осуществлен с помощью нажатия символической кнопки пуска.

"Запуск в работу нового производства низкомолекулярного полиизобутилена демонстрирует системный подход к развитию критически значимых сегментов химической и нефтехимической промышленности. Реализация проекта формирует современную и динамично развивающуюся производственно-технологическую платформу, повышает устойчивость национальных цепочек поставок стратегически важной продукции и способствует расширению высокотехнологичной индустриальной базы страны", - отметил Сергей Цивилев.

Проект по созданию нового производства имеет стратегическое значение как для Омской области — одного из ключевых нефтехимических регионов России, так и для страны в целом. Выпуск полиизобутилена по отечественной технологии направлен на полное импортозамещение. Предприятие скоро сможет полностью закрыть потребности внутреннего рынка.

"Реализация проекта по выпуску низкомолекулярного полиизобутилена укрепляет промышленный потенциал Омской области и ее позиции как ключевого производственного центра. Ввод нового объекта обеспечивает создание новых рабочих мест, развитие кадровых компетенций и рост налоговой базы региона. Омская область последовательно формирует условия для реализации проектов, направленных на долгосрочное и устойчивое развитие промышленного сектора", - сказал Виталий Хоценко.