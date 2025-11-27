https://ria.ru/20251127/gagarin-2058055106.html
Памятник Юрию Гагарину открыли в столице Пакистана
Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыли в Исламабаде, столице Пакистана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
