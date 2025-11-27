Рейтинг@Mail.ru
Памятник Юрию Гагарину открыли в столице Пакистана - РИА Новости, 27.11.2025
15:14 27.11.2025
Памятник Юрию Гагарину открыли в столице Пакистана
Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыли в Исламабаде, столице Пакистана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, россия, исламабад, пакистан, сергей цивилев, елена серова
В мире, Россия, Исламабад, Пакистан, Сергей Цивилев, Елена Серова
Памятник Юрию Гагарину открыли в столице Пакистана

В Исламабаде открыли памятник космонавту Юрию Гагарину

© Getty Images / Atif Kazmi / 500pxИсламабад
Исламабад - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Atif Kazmi / 500px
Исламабад. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 27 ноя - РИА Новости. Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыли в Исламабаде, столице Пакистана, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр энергетики Исламской Республики Пакистан Аваис Легари, а также российский летчик-космонавт Елена Серова.
Выступая с речью, Цивилев также анонсировал, что в следующем году в Исламабаде пройдет конференция, посвященная развитию космонавтики России и Пакистана.
Ранее в Исламабаде прошло 10-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Со стороны России МПК возглавил Цивилев.
Заголовок открываемого материала