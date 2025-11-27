Рейтинг@Mail.ru
Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sotrudnichestvo-2058019850.html
Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве
Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 27.11.2025
Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве
Информационное агентство и радио Sputnik начинает сотрудничество с государственным информационным агентством Пакистана APP. Соответствующий документ был... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:36:00+03:00
2025-11-27T13:36:00+03:00
в мире
пакистан
россия
исламабад
сергей цивилев
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058018414_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_27eff7eafca641f3c32512070f82b59e.jpg
https://ria.ru/20251028/gabon-2051171891.html
пакистан
россия
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058018414_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_2735b1eafcb385f70bcf674bd944e363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия, исламабад, сергей цивилев, sputnik
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад, Сергей Цивилев, Sputnik

Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Игорь Колесников, Посольство РФ в ПакистанеSputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве
Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Игорь Колесников, Посольство РФ в Пакистане
Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik начинает сотрудничество с государственным информационным агентством Пакистана APP. Соответствующий документ был подписан сегодня в Исламабаде в рамках Межправительственной российско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Свои подписи под соглашением поставили директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и управляющий директор APP Мохаммад Асим.
Согласно условиям документа стороны будут обмениваться контентом на английском, арабском и китайском языках, а также по взаимному согласию организовывать совместные информационные мероприятия, семинары, мастер-классы и пресс-конференции.
По итогам подписания Василий Пушков отметил: "В рамках 10-го заседания Межправительственной российско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где российскую делегацию возглавляет министр энергетики России Сергей Цивилев, удалось достичь нового диапазона договорённостей с пакистанской страной, которые углубят партнёрство между двумя странами. Нам как СМИ нельзя отставать и необходимо качественно освещать успехи в переговорах между Россией и Пакистаном. Мы заключили это новое соглашение о партнёрстве, для того чтобы совместно работать над укреплением сотрудничества и в информационной сфере тоже".
Журналисты Агентства Печати Габона во время онлайн-семинара в рамках международного проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Проект SputnikPro впервые провел тренинг для СМИ Габона
28 октября, 13:30
 
В миреПакистанРоссияИсламабадСергей ЦивилевSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала