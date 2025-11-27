Sputnik и APP подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik начинает сотрудничество с государственным информационным агентством Пакистана APP. Соответствующий документ был подписан сегодня в Исламабаде в рамках Межправительственной российско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По итогам подписания Василий Пушков отметил: "В рамках 10-го заседания Межправительственной российско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где российскую делегацию возглавляет министр энергетики России Сергей Цивилев, удалось достичь нового диапазона договорённостей с пакистанской страной, которые углубят партнёрство между двумя странами. Нам как СМИ нельзя отставать и необходимо качественно освещать успехи в переговорах между Россией и Пакистаном. Мы заключили это новое соглашение о партнёрстве, для того чтобы совместно работать над укреплением сотрудничества и в информационной сфере тоже".