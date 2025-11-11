Рейтинг@Mail.ru
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК - РИА Новости, 11.11.2025
19:25 11.11.2025
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК - РИА Новости, 11.11.2025
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК
Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области... РИА Новости, 11.11.2025
экономика
россия
казахстан
астана
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
казахстан
астана
экономика, россия, казахстан, астана, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Астана, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК

Цивилев и министр энергетики Казахстана обсудили совместные проекты в ТЭК

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК, сообщило Минэнерго РФ.
Встреча Цивилева и Аккенженова прошла в рамках государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Россию.
"Министры обсудили: итоги совместной работы в рамках 26-го заседания межправкомиссии, которое состоялось на прошлой неделе в Астане,️ перспективы сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сфере, перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК", - говорится в сообщении Минэнерго.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев оценил объем товарооборота между Россией и Казахстаном
ЭкономикаРоссияКазахстанАстанаСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
