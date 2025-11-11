https://ria.ru/20251111/proekt-2054317153.html
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК - РИА Новости, 11.11.2025
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК
Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:25:00+03:00
2025-11-11T19:25:00+03:00
2025-11-11T19:25:00+03:00
экономика
россия
казахстан
астана
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405299_0:172:3034:1879_1920x0_80_0_0_fb347aaaef449afc1bbbf92a79cecdb2.jpg
https://ria.ru/20251111/kazakhstan-2054121547.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405299_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_0cc2faba91a80ce774f1ccaaafa27a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, астана, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Астана, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана совместные проекты в ТЭК
Цивилев и министр энергетики Казахстана обсудили совместные проекты в ТЭК