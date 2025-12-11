Рейтинг@Mail.ru
09:33 11.12.2025
В России рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива
экономика, россия, сергей цивилев, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник заполняет бензином канистры
Сотрудник заполняет бензином канистры. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка", - сказал Цивилев.
Минэнерго РФ продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке в ежедневном режиме, отметил министр. "Мы располагаем всеми необходимыми инструментами для своевременного реагирования и будем применять их в зависимости от текущей ситуации", - подчеркнул он.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в декабре говорил, что скоро проведет совещание с властями и бизнесом, на котором обсудят вопрос продления запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России после 2025 года.
Заправки в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Автовладельцам объяснили, как распознать поддельный бензин
29 ноября, 02:12
 
