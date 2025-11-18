Рейтинг@Mail.ru
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 18.11.2025 (обновлено: 18:11 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/mongoliya-2055808569.html
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа - РИА Новости, 18.11.2025
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:41:00+03:00
2025-11-18T18:11:00+03:00
монголия
улан-батор
алексей миллер
газпром
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/64/1556016489_0:142:2415:1500_1920x0_80_0_0_f1de15c57a3d9ff00fee0bb4a15e0e44.jpg
https://ria.ru/20251117/mishustin-2055505783.html
https://ria.ru/20250902/miller-2038995507.html
монголия
улан-батор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/64/1556016489_74:0:2415:1756_1920x0_80_0_0_0ba8ae5df5db23b71fcf30d227920b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, улан-батор, алексей миллер, газпром, экономика
Монголия, Улан-Батор, Алексей Миллер, Газпром, Экономика
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа

Миллер и Занданшатар обсудили партнерство по нефти и газификацию Улан-Батора

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитие подписанных в 2025 году двусторонних меморандумов. Документы нацелены на партнерство в области газа и нефти, а также на изучение перспектив газификации Улан-Батора", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Михаил Мишустине - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Россия предлагает расширять преподавание русского языка в Монголии
17 ноября, 16:03
В свою очередь Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням обсудили взаимодействие в газовой сфере, и "были отмечены достигнутые результаты по проекту" строительства газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".
Монгольская сторона, в свою очередь, сообщила о создании рабочей группы, в задачи которой войдет определение дальнейших шагов для реализации проекта.
"Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в сентябре подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"
2 сентября, 07:39
 
МонголияУлан-БаторАлексей МиллерГазпромЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала