Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания.

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитие подписанных в 2025 году двусторонних меморандумов. Документы нацелены на партнерство в области газа и нефти, а также на изучение перспектив газификации Улан-Батора", – говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома ".

В свою очередь Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням обсудили взаимодействие в газовой сфере, и "были отмечены достигнутые результаты по проекту" строительства газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибир и 2".

Монгольская сторона, в свою очередь, сообщила о создании рабочей группы, в задачи которой войдет определение дальнейших шагов для реализации проекта.