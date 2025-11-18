https://ria.ru/20251118/mongoliya-2055808569.html
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:41:00+03:00
2025-11-18T17:41:00+03:00
2025-11-18T18:11:00+03:00
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера
и премьер-министра Монголии
Гомбожавына Занданшатара. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитие подписанных в 2025 году двусторонних меморандумов. Документы нацелены на партнерство в области газа и нефти, а также на изучение перспектив газификации Улан-Батора", – говорится в сообщении в Telegram-канале
"Газпрома
".
В свою очередь Минэнерго РФ
ранее во вторник сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев
и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням обсудили взаимодействие в газовой сфере, и "были отмечены достигнутые результаты по проекту" строительства газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибир
и 2".
Монгольская сторона, в свою очередь, сообщила о создании рабочей группы, в задачи которой войдет определение дальнейших шагов для реализации проекта.
"Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в сентябре подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".