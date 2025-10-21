Бензин Аи-92 на бирже подорожал в шестнадцатый раз за год

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый торговый день подряд бьет исторический рекорд: во вторник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 392 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Итого, всего в этом году бензин Аи-92 обновлял ценовой максимум шестнадцать раз.

При этом к закрытию торгов вторника цена на бензи н Аи- 95 снизилась на 0,02%, до 79 606 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива во вторник осталась на уровне понедельника - 64 939 рублей за тонну. Межсезонный сорт подешевел на 0,17%, до 63 583 рублей за тонну, зимний - на 0,07%, до 77 654 рублей.

Тонна сжиженных углеводородных газов подорожала на 4,77% - до 22 115 рублей. Цена на мазут снизилась на 1,5% - до 21 932 рублей за тонну.

Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак . По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев