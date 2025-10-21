Рейтинг@Mail.ru
15:25 21.10.2025
Бензин Аи-92 на бирже подорожал в шестнадцатый раз за год
экономика, россия, александр новак, сергей цивилев, аи-92, аи-95, бензин
Экономика, Россия, Александр Новак, Сергей Цивилев, АИ-92, АИ-95, Бензин
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый торговый день подряд бьет исторический рекорд: во вторник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 392 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Итого, всего в этом году бензин Аи-92 обновлял ценовой максимум шестнадцать раз.
При этом к закрытию торгов вторника цена на бензин Аи-95 снизилась на 0,02%, до 79 606 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива во вторник осталась на уровне понедельника - 64 939 рублей за тонну. Межсезонный сорт подешевел на 0,17%, до 63 583 рублей за тонну, зимний - на 0,07%, до 77 654 рублей.
Тонна сжиженных углеводородных газов подорожала на 4,77% - до 22 115 рублей. Цена на мазут снизилась на 1,5% - до 21 932 рублей за тонну.
Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Тем временем 22 октября Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива, ранее сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.
