Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал в пятнадцатый раз за год - РИА Новости, 21.10.2025
00:51 21.10.2025
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал в пятнадцатый раз за год
Цена на бензин Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.10.2025
экономика, россия, александр новак, сергей цивилев, аи-92, аи-95, бензин
Экономика, Россия, Александр Новак, Сергей Цивилев, АИ-92, АИ-95, Бензин
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Цена на бензин Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость достигла 74 336 рублей за тонну, повысившись на 0,08 процента.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Новак рассказал об изменении цен на топливо в России
17 октября, 15:26
При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,51 процента, до 79 622 рублей за тонну.
Кроме того, стоимость летнего дизельного топлива сократилась на 6,76 процента, до 64 939 рубля за тонну, межсезонного — на 5,04 процента, до 63 690 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,2 процента — до 77 709 рублей за тонну.
Цена на сжиженные углеводородные газы увеличилась на 3,97 процента, до 21 108 рублей за тонну. Авиакеросин увеличился в цене на 2,92 процента, до 80 203 рублей за тонну, мазут — на 0,61 процента, до 22 267 рубля за тонну.
Как сообщил в пятницу вице-премьер Александр Новак, страна полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина. По словам чиновника, пошлину на его ввоз обнулили превентивно. По данным главы Минэнерго Сергея Цивилева, эта мера продлится до середины следующего года.
Между тем, источники РИА Новости рассказали, что в среду Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где рассмотрят меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива.
АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Новак оценил возможность импорта бензина
дополняется ...
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакСергей ЦивилевАИ-92АИ-95Бензин
 
 
