Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал в пятнадцатый раз за год

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Цена на бензин Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость достигла 74 336 рублей за тонну, повысившись на 0,08 процента.

При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,51 процента, до 79 622 рублей за тонну.

Кроме того, стоимость летнего дизельного топлива сократилась на 6,76 процента, до 64 939 рубля за тонну, межсезонного — на 5,04 процента, до 63 690 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,2 процента — до 77 709 рублей за тонну.

Цена на сжиженные углеводородные газы увеличилась на 3,97 процента, до 21 108 рублей за тонну. Авиакеросин увеличился в цене на 2,92 процента, до 80 203 рублей за тонну, мазут — на 0,61 процента, до 22 267 рубля за тонну.

Как сообщил в пятницу вице-премьер Александр Новак, страна полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина. По словам чиновника, пошлину на его ввоз обнулили превентивно. По данным главы Минэнерго Сергея Цивилева, эта мера продлится до середины следующего года.