Путин повысил порог возможного отклонения оптовых цен на топливо - РИА Новости, 28.11.2025
17:37 28.11.2025
Путин повысил порог возможного отклонения оптовых цен на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе повышает на 10 процентных пунктов порог возможного отклонения оптовых цен на топливо для... РИА Новости, 28.11.2025
экономика
россия
владимир путин
алексей сазанов
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Заправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе повышает на 10 процентных пунктов порог возможного отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу в целях стабилизации внутреннего рынка топлива. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В нем, в частности, продлевается на 2027-2028 годы действие специального коэффициента при расчете топливного демпфера, который учитывает скидку на российскую нефть.
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
Вчера, 17:34
Одновременно расширяется диапазон отклонения фактических оптовых цен внутреннего рынка моторного топлива от установленных значений для применения демпфирующего механизма: с 10% до 20% - по автомобильному бензину, с 20% до 30% - по дизельному топливу. Причем сделано это будет с 1 сентября 2025 года, то есть ретроспективно.
Благодаря этой корректировке российские нефтяники смогут получить выплаты по демпферу и за сентябрь, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Это позволит сохранить экономические механизмы обеспечения рентабельности нефтепереработки и стабилизировать цены на внутреннем рынке, говорил в свою очередь глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом ранее Налоговый кодекс предусматривал, что выплаты обнуляются, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу. Однако на период с октября 2025 по май 2026 года указом президента введен мораторий на обнуление выплат по демпферу.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
19 ноября, 15:24
 
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
