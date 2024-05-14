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Биография Максима Орешкина

Биография Максима Орешкина - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Максима Орешкина

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:23

2024-05-14T12:23

2024-05-14T12:23

справки

москва

максим орешкин

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Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве.В 2000 году окончил бакалавриат Высшей школы экономики по направлению "экономика". В 2004 году окончил магистратуру Государственного университета – Высшая школа экономики по направлению "экономика".С 2002 по 2006 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист, главный экономист, заведующий сектором отдела Департамента платежного баланса Центрального банка Российской Федерации (Банк России).С 2006 по 2010 год – старший менеджер, директор, управляющий директор ОАО "Росбанк".С 2010 по 2012 год – руководитель аналитического блока по России и СНГ ЗАО "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный Банк".С 2012 по 2013 год – главный экономист по России ЗАО "ВТБ Капитал".С 2013 по 2015 год – директор департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ.С 2015 по 2016 год – заместитель министра финансов Российской Федерации. 30 ноября 2016 года Максим Орешкин был назначен министром экономического развития Российской Федерации, 18 мая 2018 года переназначен на эту должность. С 15 января по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации. 24 января 2020 года Орешкин был назначен помощником президента РФ.14 мая 2024 года указом президента РФ Максим Орешкин назначен на должность заместителя руководителя администрации главы государства. С марта 2017 года по май 2020 года Максим Орешкин занимал пост специального представителя президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией.С ноября 2018 года по июль 2020 года Максим Орешкин был председателем совета Центра стратегических разработок.Входит в Состав Наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".С мая 2020 года – председатель совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, максим орешкин