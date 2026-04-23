Мир подходит к появлению общего искусственного интеллекта, заявил Орешкин - РИА Новости, 23.04.2026
15:52 23.04.2026
Мир подходит к появлению общего искусственного интеллекта, заявил Орешкин

© РИА Новости / Евгений Биятов
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Орешкин считает, что мир постепенно подходит к появлению общего искусственного интеллекта.
  • По его мнению, переход к такому ИИ, который сможет самостоятельно улучшаться, произойдет в ближайшие несколько лет.
  • Орешкин отметил, что революция в сфере искусственного интеллекта произошла в 2023 году
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мир постепенно подходит к появлению общего искусственного интеллекта, когда развитие технологии уже мало будет зависеть от человека, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Выступая в четверг в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху", Орешкин обратил внимание, что ИИ перестал быть простой программой на компьютере и все чаще взаимодействует с окружающим миром: появляется большое количество роботов, автономных автомобилей и прочее.
"Искусственный интеллект в компьютере уже перестает быть просто программой, которую запускает человек, он уже начинает этим компьютером управлять, беря на себя управление и клавиатурой, и мышкой и так далее. Он управляет операционной системой именно в том же виде, как им управляет человек. То, к чему мы постепенно подходим, и это уже не за горами, это переход к модели самостоятельной эволюции искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект сможет решать задачу улучшения себя самого. Это путь к так называемому общему искусственному интеллекту, когда его развитие уже будет мало зависеть от человека", - отметил Орешкин.
Он добавил, что, по разным оценкам, переход к общему искусственному интеллекту "всего лишь в нескольких годах от текущего момента".
Замглавы администрации президента также указал, что, если раньше технологии ИИ появлялись и развивались постепенно, то буквально за последние несколько лет в этой сфере произошла революция.
"Десятые годы это, в первую очередь, такие вещи, как машинное обучение, которое работало над решением конкретных задач. Мы видели конкретные продукты, но они не носили такого революционного характера, они улучшали те или иные процессы в отдельных областях. Революция произошла в 2023-м году, всего лишь три года назад. На самом деле, за три года эта технология очень продвинулась вперед, появился так называемый генеративный искусственный интеллект", - пояснил Орешкин.
Он отметил, что генеративный искусственный интеллект созидает, анализирует, действует, "становится универсальной технологией для каждой, без исключения, отрасли социально-экономического развития страны".
Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Искусственный интеллект изменит систему образования в мире, считает Орешкин
30 января, 12:45
 
