Орешкин назвал два фактора, которые определят облик мира будущего

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гонка за суверенитетом и демографическая катастрофа становятся факторами, которые определят модель мира будущего, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
"В современном мире ключевым фактором становится суверенитет. Мы видим, как во всем мире началась гонка за суверенитетом. По сути, сейчас формируется четыре полюса суверенитета - это США, Китай, Россия и Индия", - сказал Орешкин. При этом ЕС не обладает суверенитетом и зависим от США, подчеркнул он.
Если раньше речь шла об однополярном мире, то теперь в мире начинает прослеживаться четкая многополярность: помимо центров суверенитета, большую роль в этом многополярном мире начинают играть страны-коннекторы, например, Сингапур или Арабские Эмираты, которые имеют небольшое население и экономику, но играют очень важную роль в новой глобальной экономике.
При этом ни одна страна не может быть полностью суверенной, она все равно будет иметь связи с другими странами. "Поэтому подлинный суверенитет достигается именно в такой сбалансированной картине развития государства, когда страна обладает собственными компетенциями, собственным культурным кодом, но при этом очень активно вовлечена во взаимодействие с другими странами. Поэтому тот мир, который мы видим, который уже сформировался и в котором мы будем жить в ближайшие десятилетия - это многополярный мир", - добавил Орешкин.
"Второй тренд, который будет очень серьезно и уже сегодня серьезно меняет глобальное общество - это, конечно же, демографическая катастрофа", - предупредил он. Но люди еще не до конца осознали, насколько важны эти тренды, заключил Орешкин.