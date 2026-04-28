Рейтинг@Mail.ru
Орешкин назвал западную финансовую систему прожорливой и неэффективной - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 28.04.2026 (обновлено: 11:27 28.04.2026)
Орешкин: западная финансовая система становится прожорливой и неэффективной

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в Национальном центре "Россия"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что модель западной финансовой системы себя исчерпала.
  • По его словам, западная финансовая система становится все дороже для мирового сообщества.
  • Орешкин подчеркнул, что на смену западной финансовой системе приходят активные растущие финансовые секторы стран БРИКС и децентрализованные валютные системы.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Модель западной финансовой системы себя исчерпала - она становится все более прожорливой и менее эффективной, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
"Один из столпов силы западной экономики - западная финансовая система - перестает работать в том механизме, который обеспечивал активный экономический рост не только в этих экономиках, но и в целом в глобальной экономике. Потому что те волны экономического роста, которые мы видели во второй половине XX века, в самом начале XXI века, они, конечно же, были в значительной степени основаны на инвестиционной активности и финансовых инструментах западной финансовой системы", - сказал Орешкин.
По его словам, очевидно, что западная финансовая система становится все дороже и дороже для мирового сообщества. "Если глобальные расходы на финансовый сектор США составляли еще 15 лет назад где-то 1,3% глобального ВВП, то сейчас это уже больше 2%. Неповоротливая западная машина финансов, она становится все более прожорливой, менее эффективной, и уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала", - добавил он.
На смену западной финансовой системе приходят активные растущие финансовые секторы стран БРИКС и децентрализованные валютные системы, подчеркнул Орешкин.
РоссияСШАМаксим ОрешкинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала