Орешкин назвал западную финансовую систему прожорливой и неэффективной

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Модель западной финансовой системы себя исчерпала - она становится все более прожорливой и менее эффективной, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
"Один из столпов силы западной экономики - западная финансовая система - перестает работать в том механизме, который обеспечивал активный экономический рост не только в этих экономиках, но и в целом в глобальной экономике. Потому что те волны экономического роста, которые мы видели во второй половине XX века, в самом начале XXI века, они, конечно же, были в значительной степени основаны на инвестиционной активности и финансовых инструментах западной финансовой системы", - сказал Орешкин.
По его словам, очевидно, что западная финансовая система становится все дороже и дороже для мирового сообщества. "Если глобальные расходы на финансовый сектор США составляли еще 15 лет назад где-то 1,3% глобального ВВП, то сейчас это уже больше 2%. Неповоротливая западная машина финансов, она становится все более прожорливой, менее эффективной, и уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала", - добавил он.
На смену западной финансовой системе приходят активные растущие финансовые секторы стран БРИКС и децентрализованные валютные системы, подчеркнул Орешкин.