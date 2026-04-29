Рейтинг@Mail.ru
В Кремле началась церемония встречи президента Республики Конго - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 29.04.2026
В Кремле началась церемония встречи президента Республики Конго

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
  • Церемония встречи проходит в Георгиевском зале Кремля и является протокольным атрибутом государственного визита.
  • В состав российской делегации вошли представители различных министерств и ведомств, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова и других высокопоставленных лиц.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, которая проходит в Кремле.
Лидер Республики Конго находится в России с государственным визитом, он прибыл в Москву накануне.
Торжественная церемония встречи проходит в Георгиевском зале Кремля. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мероприятие является протокольным атрибутом государственного визита зарубежного гостя.
В ходе церемонии президенты приветствуют друг друга, исполняются государственные гимны. Затем главы государств представляют делегации двух стран.
С российской стороны в состав делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, главы Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель российской части российско-конголезской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле Павел Сорокин, замминистра обороны Василий Осьмаков, замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Андрей Аверьянов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
ПолитикаРоссияРеспублика КонгоМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДени Сассу-НгессоФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала