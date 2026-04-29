В Кремле началась церемония встречи президента Республики Конго

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, которая проходит в Кремле.
Лидер Республики Конго находится в России с государственным визитом, он прибыл в Москву накануне.
Торжественная церемония встречи проходит в Георгиевском зале Кремля. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мероприятие является протокольным атрибутом государственного визита зарубежного гостя.
В ходе церемонии президенты приветствуют друг друга, исполняются государственные гимны. Затем главы государств представляют делегации двух стран.
С российской стороны в состав делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, главы Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель российской части российско-конголезской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле Павел Сорокин, замминистра обороны Василий Осьмаков, замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Андрей Аверьянов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
28 апреля, 18:48