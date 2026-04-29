Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Максим Орешкин заявил, что Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США.

Орешкин уверен, что Южная Азия становится центром экономического мира, и торговые потоки будут выстроены вокруг нее.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая "OD Campfire: молодежная встреча" в НЦ "Россия".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

По словам Орешкина , структура мировой торговли меняется, и роль стран Глобального Юга растет.

"Модель, когда все взаимоотношения - финансовые, технологические, торговые - проходят через посредников в странах "большой семерки", она постепенно уходит на второй план. Но все эти связи надо выстраивать постепенно, они за один день, к сожалению, не выстраиваются", - сказал Орешкин.

Это касается и новых логистических маршрутов в торговле между странами Севера Юга . "Например, Иран, который захотел играть большую роль в транзите между Россией и странами Южной Азии, попал под очень серьезное давление, потому что там очень много причин всех этих конфликтов – это, в том числе, попытка нарушить новые связи между экономиками", - отметил замглавы администрации президента.

Например, у Ирана есть выход на Каспийское море , что может облегчить торговлю России с Пакистаном

По словам Орешкина, связи между экономиками Глобального Юга будут только расти. "Это процесс неизбежный. Будут появляться и финансовые инструменты, которые будут замещать слишком дорогие и слишком с большими ограничениями инструменты Запада", - указал он.

"Этот процесс будет сопровождаться волатильностью, политическими кризисами, военными конфликтами, потому что мир очень серьезно структурно меняется. И демография – это одна из причин, один из факторов, который лежит внутри этого процесса", - сказал замглавы администрации президента.