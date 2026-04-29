Рейтинг@Mail.ru
Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 29.04.2026 (обновлено: 15:03 29.04.2026)
Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана

Орешкин назвал изменение структуры мировой торговли причиной операции в Иране

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира: новая платформа глобального роста"
Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира: новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира: новая платформа глобального роста"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Орешкин заявил, что Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США.
  • Орешкин уверен, что Южная Азия становится центром экономического мира, и торговые потоки будут выстроены вокруг нее.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая "OD Campfire: молодежная встреча" в НЦ "Россия".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
По словам Орешкина, структура мировой торговли меняется, и роль стран Глобального Юга растет.
"Модель, когда все взаимоотношения - финансовые, технологические, торговые - проходят через посредников в странах "большой семерки", она постепенно уходит на второй план. Но все эти связи надо выстраивать постепенно, они за один день, к сожалению, не выстраиваются", - сказал Орешкин.
Это касается и новых логистических маршрутов в торговле между странами Севера и Юга. "Например, Иран, который захотел играть большую роль в транзите между Россией и странами Южной Азии, попал под очень серьезное давление, потому что там очень много причин всех этих конфликтов – это, в том числе, попытка нарушить новые связи между экономиками", - отметил замглавы администрации президента.
Например, у Ирана есть выход на Каспийское море, что может облегчить торговлю России с Пакистаном.
По словам Орешкина, связи между экономиками Глобального Юга будут только расти. "Это процесс неизбежный. Будут появляться и финансовые инструменты, которые будут замещать слишком дорогие и слишком с большими ограничениями инструменты Запада", - указал он.
"Этот процесс будет сопровождаться волатильностью, политическими кризисами, военными конфликтами, потому что мир очень серьезно структурно меняется. И демография – это одна из причин, один из факторов, который лежит внутри этого процесса", - сказал замглавы администрации президента.
Вместе с тем Орешкин уверен, что именно Южная Азия становится центром экономического мира, и торговые потоки будут выстроены вокруг Южной Азии, а не вокруг Европы. "И все эти процессы, они еще раз шаг за шагом происходят и будут происходить дальше, ничто их не остановит", - заключил он.
В миреИранРоссияСШАМаксим ОрешкинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала