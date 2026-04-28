Мир приближается к пику численности населения, заявил Орешкин

11:27 28.04.2026
Орешкин: мир достигнет пика численности населения в 2046 году

© РИА Новости / Евгений Биятов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
  • Мир приближается к пику численности населения, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
  • По его словам, пик произойдет в 2046 году.
  • Суммарный коэффициент рождаемости в мире снижается последние несколько десятилетий и уже опустился ниже уровня воспроизводства, добавил Орешкин.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мир приближается к пику численности населения, который придется на 2046 год, уже сейчас суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Мы приближаемся к моменту пика численности населения на планете. На самом деле, уже все факторы того, что пик случится близко и население планеты пойдет вниз, уже заложены", - сказал он на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
Орешкин отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в мире снижается последние несколько десятилетий и уже опустился ниже уровня воспроизводства.
По его словам, если внимательно проанализировать имеющиеся данные и сложившиеся тренды, то пик численности населения произойдет в 2046 году.
