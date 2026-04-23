Орешкин рассказал, сколько стоило бы такси в Москве без новых технологий - РИА Новости, 23.04.2026
15:32 23.04.2026
Орешкин рассказал, сколько стоило бы такси в Москве без новых технологий

Орешкин: стоимость такси в столице без современных технологий была бы втрое выше

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Орешкин заявил, что стоимость такси в Москве без современных цифровых сервисов была бы втрое выше.
  • Благодаря цифровизации эффективность работы таксистов выросла, и они 80% рабочего времени занимаются перевозкой пассажиров.
  • Орешкин отметил, что цифровые платформы идеально подходят для использования искусственного интеллекта и меняют все сферы жизни.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стоимость такси в столице без современных цифровых сервисов была бы втрое выше, пробки в городе больше, а таксисты простаивали бы, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Если бы мы продолжали жить в старой парадигме, сейчас такси в Москве стоило бы примерно в три раза дороже, чем при внедрении всех этих новых технологий. Потому что машины бы простаивали, пробки бы в городе были больше", - сказал Орешкин, выступая с лекцией в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
Он объяснил, что до появления цифровых сервисов такси большая часть времени водителя уходила на поиск клиента и перемещение в нужную точку. Благодаря цифровизации эффективность выросла настолько, что водители 80% своего рабочего времени занимаются именно перевозкой пассажиров.
По словам Орешкина, если бы система такси работала по-старому, для обеспечения нынешнего количества поездок пришлось бы иметь втрое больше машин.
"И система была бы намного менее эффективна, чем она есть сейчас. И это очень важная история, что цифровые платформы, чем они становятся больше, тем они становятся эффективнее", - подчеркнул замруководителя администрации президента.
Он отметил, что цифровые платформы идеально подходят для использования искусственного интеллекта.
"Собранные данные в одном месте, используя алгоритмы с искусственным интеллектом, многократно повышают эффективность, масштабируемость и много чего еще того, что касается платформ. И я сейчас много примеров приводил из истории с такси, но на самом деле платформизация искусственного интеллекта - это то, что меняет все сферы жизни. Нет такой сферы жизни, где бы это не изменилось", - заключил Орешкин.
ОбществоМоскваРоссияМаксим Орешкин
 
 
