Орешкин рассказал, сколько стоило бы такси в Москве без новых технологий

Краткий пересказ от РИА ИИ Максим Орешкин заявил, что стоимость такси в Москве без современных цифровых сервисов была бы втрое выше.

Благодаря цифровизации эффективность работы таксистов выросла, и они 80% рабочего времени занимаются перевозкой пассажиров.

Орешкин отметил, что цифровые платформы идеально подходят для использования искусственного интеллекта и меняют все сферы жизни.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стоимость такси в столице без современных цифровых сервисов была бы втрое выше, пробки в городе больше, а таксисты простаивали бы, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

"Если бы мы продолжали жить в старой парадигме, сейчас такси в Москве стоило бы примерно в три раза дороже, чем при внедрении всех этих новых технологий. Потому что машины бы простаивали, пробки бы в городе были больше", - сказал Орешкин , выступая с лекцией в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

Он объяснил, что до появления цифровых сервисов такси большая часть времени водителя уходила на поиск клиента и перемещение в нужную точку. Благодаря цифровизации эффективность выросла настолько, что водители 80% своего рабочего времени занимаются именно перевозкой пассажиров.

По словам Орешкина, если бы система такси работала по-старому, для обеспечения нынешнего количества поездок пришлось бы иметь втрое больше машин.

"И система была бы намного менее эффективна, чем она есть сейчас. И это очень важная история, что цифровые платформы, чем они становятся больше, тем они становятся эффективнее", - подчеркнул замруководителя администрации президента.

Он отметил, что цифровые платформы идеально подходят для использования искусственного интеллекта.