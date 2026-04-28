У России самый продвинутый уровень цифрового суверенитета, заявил Орешкин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия обладает самым продвинутым из трех существующих уровней суверенных платформенных решений, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".

"Есть три уровня суверенитета. Нулевой суверенитет – это когда вы полностью зависите от зарубежных решений и все данные находятся за пределами вашей страны. То есть, если ваш сервис такси, например Uber, работает в вашем городе, то при желании компания Uber, нажав кнопку, может остановить всю логистику в вашем городе", - сказал Орешкин

"Если данные уходят за пределы страны - это уже угроза безопасности, потому что компания Uber знает, кто где куда переезжает, куда человек едет", - добавил он.

Второй, базовый суверенитет в платформенных решениях, по словам Орешкина, – когда страна контролирует использование чужой платформы. "Это означает, что у вас данные локализованы и все решения развернуты на локальных серверах. Это значит, что у вас нет риска", - сказал он. Однако при этом в случае отключения страна получит замершую систему, которая не развивается, уточнил Орешкин.

"И только третий уровень - продвинутый суверенитет - это суверенитет, когда у вас есть собственные решения, когда вы сами развиваете и технологии, и данные, все находится у вас. В России во многих сферах действительно уже созданы передовые платформенные решения: это финансы, это торговля, это здравоохранение, это ряд других областей", - сказал он.

В частности, он напомнил, что российская компания "Яндекс" в прямой конкуренции выиграла за счет эффективности конкуренцию у компании Uber на российском рынке.

При этом, по словам Орешкина, Россия, в отличие от западных стран, готова делиться с другими своим суверенитетом.

"Подход России к предоставлению доступа к нашим платформенным решениям качественно отличается от подхода западных стран. Если там это закрытая частная собственность, то наш всегда подход такой, что Россия готова делиться своим суверенитетом и помогать другим странам мира становиться реально суверенными. Мы всегда готовы обучать специалистов, мы всегда рады привлекать к развитию своих платформ специалистов из третьих стран для того, чтобы они могли затем у себя создавать соответствующие решения", – сказал он.