ИИ со временем может заменить экзаменатора, заявил Орешкин

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Современные технологии позволят в перспективе создать объективную систему измерения знаний ребенка, со временем искусственный интеллект сам сможет выступать в качестве экзаменатора, уверен замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Выступая с лекцией в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху", Орешкин напомнил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в свое время стал возможностью для ребенка из любой точки страны попасть в лучшие учебные заведения России благодаря более-менее равномерному измерению качества знаний.

"Сейчас, очевидно, следующим этапом с применением искусственного интеллекта мы сможем создать в какой-то момент времени объективную систему измерения знаний ребенка, более того, экзамен как таковой становится ненужным. Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека", - сказал Орешкин.

По его словам, уровень знаний человека уже содержится в тех данных и в том цифровом следе, который школьник или студент оставляет за собой.