ИИ в 2025 году создал больше контента, чем люди, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ Искусственный интеллект в 2025 году создал больше контента в интернете, чем люди, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

По его словам, все внимание человека и весь вход в мир знаний все больше уходит в точку взаимодействия с ИИ и моделей прямого общения с ним.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект в 2025 году создал больше контента в интернете, чем люди, и эта тенденция будет усиливаться, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".

« "Уже в 2025 году контент, сгенерированный искусственным интеллектом, превысил контент, который сгенерирован человеком. Эта тенденция только усиливается", – заявил Орешкин

При этом, по его словам, люди уже предпочитают искать информацию в интернете с помощью чат-ботов, а не самостоятельно через традиционные поисковые системы. "Использование поисковых систем постепенно сокращается", – сказал он.