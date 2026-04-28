ИИ в 2025 году создал больше контента, чем люди, заявил Орешкин
12:01 28.04.2026
ИИ в 2025 году создал больше контента, чем люди, заявил Орешкин

Орешкин: ИИ в 2025 году создал больше контента в интернете, чем люди

© РИА Новости / Евгений Биятов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Искусственный интеллект в 2025 году создал больше контента в интернете, чем люди, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
  • По его словам, все внимание человека и весь вход в мир знаний все больше уходит в точку взаимодействия с ИИ и моделей прямого общения с ним.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект в 2025 году создал больше контента в интернете, чем люди, и эта тенденция будет усиливаться, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
"Уже в 2025 году контент, сгенерированный искусственным интеллектом, превысил контент, который сгенерирован человеком. Эта тенденция только усиливается", – заявил Орешкин.
При этом, по его словам, люди уже предпочитают искать информацию в интернете с помощью чат-ботов, а не самостоятельно через традиционные поисковые системы. "Использование поисковых систем постепенно сокращается", – сказал он.
"Все внимание человека и весь вход в мир знаний все больше и больше уходит в точку ИИ и моделей прямого общения с ним", – отметил Орешкин.
