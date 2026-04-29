Людям нужно научиться быть начальниками ИИ, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ Искусственный интеллект будет востребован в каждой сфере деятельности, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что любому молодому человеку нужно научиться быть "начальником искусственного интеллекта" уже с молодости.

По его словам, навык работы с технологией ИИ будет востребован в любой области, так как эта технология является сквозной.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект будет востребован в каждой сфере деятельности и нужно научиться быть его начальником смолоду, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

"Искусственный интеллект коснется жизни каждого человека. Если мы говорим про искусственный интеллект, говорим про вас, понятно, что любому молодому человеку сейчас нужно научиться быть таким начальником искусственного интеллекта уже с молодости", - сказал Орешкин на "OD Campfire: молодежная встреча".

Он вспомнил свой карьерный путь и работу младшим сотрудником в Центральном банке в начале 2000-х годов, когда никакого искусственного интеллекта не было.

"Сейчас у вас есть возможность уже сразу пользоваться инструментарием искусственного интеллекта, и вы приходите на любую работу, вы уже становитесь сразу небольшим начальником искусственного интеллекта за плечами. Это уже другой навык, это умение сразу мыслить проектно, реализовывать проекты, организовывать команду. Да, не из людей на первом этапе, а из агентов искусственного интеллекта", - отметил Орешкин.