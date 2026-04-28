Орешкин рассказал, как санкции сказались на внешней торговле России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Запад вводил санкции в надежде подорвать внешнеэкономические связи России, однако российская внешняя торговля осталась на уровне 2020-2021 годов, при этом рубль и дружественные валюты почти полностью вытеснили валюты стран "Большой семерки" из финансовых потоков страны, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

"Влияют ли эти санкции? Ответ очень простой, можно привести пример России . ...В 2021 году больше трех четвертей всего внешнеторгового оборота проходило в валютах стран "Большой семерки". В 2022 году страны Запада... ввели большое количество санкций на российский финансовой сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard, сделали много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну", - сказал он, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".

Однако эффект оказался другой: Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной финансовой системы и выстроила новые механизмы.

"Западные страны надеялись, что введение санкций подорвет внешнеэкономические связи нашей страны, но объем торговли сегодня примерно находится на том же уровне, что он был (в среднем - ред.) в 2020-2021 году", - отметил замглавы администрации президента.

Орешкин также подчеркнул, что уже 85% внешней торговли обслуживается российскими рублями или валютами стран БРИКС , при этом валюты стран G7 полностью вытеснены из обслуживания финансовых потоков нашей экономики.