Санкции не повлияли на объемы внешней торговли России, заявил Орешкин - РИА Новости, 23.04.2026
14:33 23.04.2026
Санкции не повлияли на объемы внешней торговли России, заявил Орешкин

Орешкин: санкции не повлияли на объемы внешней торговли России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкции против России не повлияли на объемы ее внешней торговли, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
  • Внешняя торговля России переориентировалась на другие рынки, в частности, на страны БРИКС.
  • В 2024 году 54% внешней торговли России осуществлялось в рублях, 31% — в валютах стран БРИКС и лишь 15% — в валютах стран Большой семерки.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Санкции против России не повлияли на объемы ее внешней торговли, а лишь привели к переориентации ее на другие рынки и повысили долю национальных валют во взаимных расчетах, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая с лекцией в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
"2022 год, мы все это прекрасно помним, февраль, март - это тот период, когда западные страны путем введения большого количества финансовых санкций на наши ключевые финансовые институты, на нашу карту "Мир", на много что еще тогда пытались оборвать связи России с внешним миром, выбить нашу внешнюю торговлю, и через создание для нас проблем поставить на колени российскую экономику", - отметил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Захарова: Россия готова развивать торговлю с отдельными странами ЕС
16 апреля, 19:38
"Объем внешней торговли, мы прекрасно видим, с 2021 года по 2025 год остался примерно таким же. То есть проблем с внешней торговлей в Российской Федерации не возникло. И платежи проходят. Страны-партнеры поменялись, только теперь торговля идет не со странами Европы, а больше со странами БРИКС", - указал Орешкин.
"Но, что самое важное, изменилась валютная структура. Мы видим, как выросла доля российских рублей, как выросла доля валют стран БРИКС. На самом деле, там еще внизу в этих двух долях есть значительная часть операций в криптовалютах, которые определенный пласт операций обеспечивают", - добавил он.
Согласно представленной им презентации, в прошлом году 54% внешней торговли России осуществлялось в рублях, 31% - в валютах стран БРИКС и лишь 15% - в валютах стран Большой семерки. Для сравнения, годом ранее на рубль приходилось 43%, на валюты БРИКС - 37%, а пятую часть составляли валюты стран G7.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Банки в традиционном виде должны "умереть", заявил Орешкин
1 апреля, 11:46
 
ЭкономикаРоссияЕвропаМаксим ОрешкинБРИКС
 
 
