Санкции не повлияли на объемы внешней торговли России, заявил Орешкин

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Санкции против России не повлияли на объемы ее внешней торговли, а лишь привели к переориентации ее на другие рынки и повысили долю национальных валют во взаимных расчетах, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая с лекцией в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

"Но, что самое важное, изменилась валютная структура. Мы видим, как выросла доля российских рублей, как выросла доля валют стран БРИКС. На самом деле, там еще внизу в этих двух долях есть значительная часть операций в криптовалютах, которые определенный пласт операций обеспечивают", - добавил он.