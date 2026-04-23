Санкции не повлияли на объемы внешней торговли России, заявил Орешкин

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Санкции против России не повлияли на объемы ее внешней торговли, а лишь привели к переориентации ее на другие рынки и повысили долю национальных валют во взаимных расчетах, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая с лекцией в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
"2022 год, мы все это прекрасно помним, февраль, март - это тот период, когда западные страны путем введения большого количества финансовых санкций на наши ключевые финансовые институты, на нашу карту "Мир", на много что еще тогда пытались оборвать связи России с внешним миром, выбить нашу внешнюю торговлю, и через создание для нас проблем поставить на колени российскую экономику", - отметил он.
"Объем внешней торговли, мы прекрасно видим, с 2021 года по 2025 год остался примерно таким же. То есть проблем с внешней торговлей в Российской Федерации не возникло. И платежи проходят. Страны-партнеры поменялись, только теперь торговля идет не со странами Европы, а больше со странами БРИКС", - указал Орешкин.
"Но, что самое важное, изменилась валютная структура. Мы видим, как выросла доля российских рублей, как выросла доля валют стран БРИКС. На самом деле, там еще внизу в этих двух долях есть значительная часть операций в криптовалютах, которые определенный пласт операций обеспечивают", - добавил он.
Согласно представленной им презентации, в прошлом году 54% внешней торговли России осуществлялось в рублях, 31% - в валютах стран БРИКС и лишь 15% - в валютах стран Большой семерки. Для сравнения, годом ранее на рубль приходилось 43%, на валюты БРИКС - 37%, а пятую часть составляли валюты стран G7.
