Орешкин не связывает снижение экономики с ограничениями в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Орешкин считает, что снижение экономики в начале года не связано с ограничениями в интернете.
- Есть другие факторы, которые оказывают гораздо большее влияние на экономику, заявил он.
- Например, дефицит кадров, добавил замглавы администрации президента.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отрицательный эффект экономической динамики России в начале этого года не связан с ограничениями в интернете, есть другие факторы, которые оказывают гораздо большее влияние на экономику, в том числе дефицит кадров, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику", - ответил Орешкин на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина, разделяет ли он мнение, что ограничения в интернете влияют на экономический рост.
"Ситуация на самом деле в экономике очень непростая: есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию, медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий", - добавил заместитель главы администрации российского лидера.
По оценке Минэкономразвития, ВВП Российской Федерации в феврале этого года снизился на 1,5% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале - на 1,8%. В министерстве отмечали, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором.
Президент РФ Владимир Путин 15 апреля заявил, что ждет предложений от правительства по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, поддержку деловых инициатив и улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами.
В МИД объяснили временные ограничения работы интернета в России
23 апреля, 02:04