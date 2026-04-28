Россия уделяет приоритетное внимание семейной политике, заявил Орешкин - РИА Новости, 28.04.2026
11:34 28.04.2026
Россия уделяет приоритетное внимание семейной политике, заявил Орешкин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Архивное фото
  • Россия уделяет приоритетное внимание демографии и семейной политике, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
  • Он подчеркнул, что демографический тренд будет изменять мир на протяжении десятилетий.
  • По словам Орешкина, внимание России к вопросам демографии будет только увеличиваться.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия уделяет приоритетное внимание демографии, в том числе семейной политике, в дальнейшем оно будет только расти, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Демографический тренд - один из важных, который будет на протяжении десятилетий изменять наш мир. Он будет менять облик того, как мы живем, как будет устроен рынок труда, как будет распределяться произведенный продукт. Он будет предопределять быстрые темпы автоматизации", - сказал он, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия".
По его словам, в России внимание к вопросам демографии будет только увеличиваться.
"Я призываю на демографические изменения обращать больше внимания, понимать, насколько важны показатели рождаемости для будущего отдельных государств, насколько важна семейная политика. В России мы уделяем этим вопросам приоритетное внимание, внимание к этим вопросам будет только расти дальше", - добавил Орешкин.
