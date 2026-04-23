ИИ уже изучил все доступные знания на планете, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Искусственный интеллект изучил все доступные знания, созданные человеком, заявил Максим Орешкин.
- Генеративный ИИ прочитал все книги, прослушал все лекции, музыку и все остальное.
- Он становится универсальной технологией для каждой отрасли.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект постоянно развивается, он уже изучил все доступные знания, созданные человеком, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Генеративный искусственный интеллект созидает, анализирует, действует, и на самом деле становится универсальной технологией для каждой отрасли, без исключения", - сказал Орешкин, выступая в четверг в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
"Генеративный искусственный интеллект – это интеллект, обученный практически на всем массиве доступных знаний для человека, то есть современная модель искусственного интеллекта прочитала все книги, которые доступны, прослушала все лекции, которые есть, всю музыку и все остальное, посмотрела все картинки, которые есть в интернете", - добавил он.
По словам замглавы администрации президента, ни один человек не обладает такими знаниями и возможностями, которыми сейчас обладает модель генеративного искусственного интеллекта.
"Главной сейчас будет работа над тем, как научить искусственный интеллект более эффективно пользоваться тем беспрецедентным багажном знаний, которым он обладает, и как из этого переводить это все в решение задач реальной жизни", - добавил Орешкин.
Сейчас работа с ИИ проходит стадию агентности - то есть построение отдельных агентов искусственного интеллекта со специфическим набором функций и со специфическим акцентом, что позволяет более сложные задачи решать гораздо лучше.
