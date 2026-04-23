Рейтинг@Mail.ru
Орешкин заявил о глобальной демографической катастрофе - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 23.04.2026 (обновлено: 23:39 23.04.2026)
Орешкин заявил о глобальной демографической катастрофе

© РИА Новости / Евгений Биятов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Орешкин заявил о признаках глобальной демографической катастрофы.
  • По его словам, на фоне роста общего числа жителей планеты происходит старение населения и снижение числа трудоспособных людей.
  • В 2033 году будет пройден минимум демографических нагрузок, после чего они начнут расти, уточник Орешкин.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля старшего поколения среди населения планеты будет продолжать увеличиваться на фоне снижающегося числа трудоспособных людей - налицо все признаки глобальной демографической катастрофы, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«
"То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит, действительно, тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа", потому что, действительно, то, что происходит в мире, это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа", - сказал он, выступая в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
«
"Мы долго-долго рассуждаем о том, что сейчас у нас планета будет перенаселенной: шесть миллиардов, семь миллиардов, восемь. Сейчас мы вырастем, нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов", - продолжил замглавы администрации президента.
Некоторое время население в мире будет продолжать расти, указал он. Однако рост численности происходит на фоне одновременного старения населения.
"У нас рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается. Это до какого-то момента позволяло уменьшать демографическую нагрузку, то есть это соотношение лиц старшего трудоспособного возраста и меньшего трудоспособного возраста к работающему населению", - подчеркнул Орешкин.
Замглавы администрации президента уточнил, что в 2033 году этот минимум демографических нагрузок будет пройден, после чего они будут расти.
"Те тенденции, которые уже заложены, которые уже не изменятся, они будут предопределять увеличение доли старшего поколения в структуре населения, а маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения", - обратил внимание он.
При этом, по словам Орешкина, уже в обозримом будущем население планеты достигнет пика, после чего начнется снижение его численности. "Уже где-то в 2046 году население планеты Земля достигнет своего пика и дальше начнет довольно быстро сокращаться", - сказал он.
РоссияМаксим ОрешкинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала