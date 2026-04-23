Орешкин заявил о глобальной демографической катастрофе

Краткий пересказ от РИА ИИ Орешкин заявил о признаках глобальной демографической катастрофы.

По его словам, на фоне роста общего числа жителей планеты происходит старение населения и снижение числа трудоспособных людей.

В 2033 году будет пройден минимум демографических нагрузок, после чего они начнут расти, уточник Орешкин.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля старшего поколения среди населения планеты будет продолжать увеличиваться на фоне снижающегося числа трудоспособных людей - налицо все признаки глобальной демографической катастрофы, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

« "То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит, действительно, тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа", потому что, действительно, то, что происходит в мире, это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа", - сказал он, выступая в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

« "Мы долго-долго рассуждаем о том, что сейчас у нас планета будет перенаселенной: шесть миллиардов, семь миллиардов, восемь. Сейчас мы вырастем, нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов", - продолжил замглавы администрации президента.

Некоторое время население в мире будет продолжать расти, указал он. Однако рост численности происходит на фоне одновременного старения населения.

"У нас рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается. Это до какого-то момента позволяло уменьшать демографическую нагрузку, то есть это соотношение лиц старшего трудоспособного возраста и меньшего трудоспособного возраста к работающему населению", - подчеркнул Орешкин

Замглавы администрации президента уточнил, что в 2033 году этот минимум демографических нагрузок будет пройден, после чего они будут расти.

"Те тенденции, которые уже заложены, которые уже не изменятся, они будут предопределять увеличение доли старшего поколения в структуре населения, а маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения", - обратил внимание он.