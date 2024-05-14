https://ria.ru/20240514/medinskiy-1945843553.html

Биография Владимира Мединского

Биография Владимира Мединского - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Владимира Мединского

Помощник президента России Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украины. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:01

2024-05-14T13:01

2024-05-14T13:01

справки

смела

владимир мединский

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Помощник президента России Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украины. В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ. С 1993 года по 1994 год проходил обучение в аспирантуре МГИМО МИД РФ. Доктор исторических наук.С 1991 по 1992 год работал в посольстве РФ в США в Вашингтоне.В 1992 году Мединский основал PR-агентство "Корпорация "Я", которым руководил до 1998 года.В 1994-2012 годах был преподавателем, доцентом, профессором Московского государственного института международных отношений МИД РФ (по совместительству).С 1998 по 1999 год – директор департамента Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.С 1999 года по 2000 год – руководитель управления Центрального избирательного штаба блока "Отечество – вся Россия". С 2000 по 2002 год – советник заместителя председателя Государственной Думы РФ Георгия Бооса.С 2002 года по 2004 год – руководитель исполкома Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель избирательного штаба "Единой России" по городу Москве.В 2003-2011 годах Владимир Мединский был депутатом Государственной Думы ФС РФ IV и V созывов. Был заместителем председателя Комитета по экономической политике, председателем Комитета по культуре.С 2004 по 2005 год – заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России".21 мая 2012 года назначен министром культуры РФ. 18 мая 2020 года был переназначен в должности министра культуры РФ. С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра культуры РФ. 24 января 2020 года Владимир Мединский был назначен помощником президента РФ. 14 мая 2024 года Владимир Мединский был переназначен на должность помощника президента РФ. Член Высшего совета партии "Единая Россия".Председатель Российского военно-исторического общества. Член Союза писателей России. Автор серии книг "Мифы о России": "О русском пьянстве, лени и жестокости", "О русской демократии, грязи и "тюрьме народов", "О русском воровстве, особом пути и долготерпении", "Скелеты из шкафа русской истории" и др.; книги "Война. 1939-1945. Мифы СССР"; приключенческого романа "Стена"; а также серии "Рассказы из русской истории".Владимир Мединский награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Александра Невского и другими наградами.Владимир Мединский женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, смела, владимир мединский