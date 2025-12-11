https://ria.ru/20251211/medinskiy-2061264347.html
Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой
Мединский: о подвигах героев СВО на передовой надо рассказывать активнее
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о необходимости активнее и больше рассказывать о подвигах героев СВО на передовой, приведя в пример советский опыт рассказов о ветеранах Великой Отечественной войны.
"Рассказывать о героях на передовой, конечно, нужно больше и активнее. И, в общем, надо учиться, как мы умели это делать раньше, в годы Великой Отечественной войны. Вот там умели рассказывать, создавать легенды. Мне кажется, что, конечно, здесь можно и нужно делать больше", - отметил Мединский на форуме ветеранов СВО "Вместе победим" в наццентре "Россия".