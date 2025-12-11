Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой

"Рассказывать о героях на передовой, конечно, нужно больше и активнее. И, в общем, надо учиться, как мы умели это делать раньше, в годы Великой Отечественной войны. Вот там умели рассказывать, создавать легенды. Мне кажется, что, конечно, здесь можно и нужно делать больше", - отметил Мединский на форуме ветеранов СВО "Вместе победим" в наццентре "Россия".