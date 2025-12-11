Рейтинг@Mail.ru
Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой - РИА Новости, 11.12.2025
02:20 11.12.2025
Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой
Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой - РИА Новости, 11.12.2025
Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о необходимости активнее и больше рассказывать о подвигах героев СВО на передовой, приведя в пример советский... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:20:00+03:00
2025-12-11T02:20:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
https://ria.ru/20251211/medinskij-2061264175.html
россия
общество, россия, владимир мединский
Общество, Россия, Владимир Мединский
Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой

Мединский: о подвигах героев СВО на передовой надо рассказывать активнее

© РИА Новости / POOL
Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о необходимости активнее и больше рассказывать о подвигах героев СВО на передовой, приведя в пример советский опыт рассказов о ветеранах Великой Отечественной войны.
"Рассказывать о героях на передовой, конечно, нужно больше и активнее. И, в общем, надо учиться, как мы умели это делать раньше, в годы Великой Отечественной войны. Вот там умели рассказывать, создавать легенды. Мне кажется, что, конечно, здесь можно и нужно делать больше", - отметил Мединский на форуме ветеранов СВО "Вместе победим" в наццентре "Россия".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский
