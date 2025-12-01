Мединский возложил цветы к памятнику Александру I

Рейтинг@Mail.ru
14:18 01.12.2025 (обновлено: 18:18 01.12.2025)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в понедельник возложил цветы к памятнику императору Александру I в Александровском саду в центре Москвы, сообщила пресс-служба РВИО.
Церемония состоялась в день 200-летия со дня смерти Александра I, который скончался 1 декабря 1825 года.
"Имя Александра I (годы правления 1801-1825) неразрывно связаны со служением Отечеству", - подчеркивает РВИО. По выбору бабушки, императрицы, Екатерины II он был назван в честь святого благоверного князя Александра Невского.
В состав Российской империи при Александре I вошли обширные территории на Кавказе и в Закавказье (Абхазия, Грузия, Дагестан, Азербайджан и частично Армения), значительная часть современного Казахстана, Бессарабия, Польша и Финляндия. При нем наибольшего масштаба достигло освоение Русской Америки (Форт-Росс).
При Александре I Россия защищала свои интересы во многих вооруженных конфликтах: Русско-персидская война 1804-1813 годов, войны 3-й и 4-й антифранцузских коалиций 1805-1807 годов, Русско-турецкая война 1806-1812 годов, Русско-шведская война 1808-1809 годов. С именем Александра I связаны победа в Отечественной войне 1812 года, заграничные походы русской армии (1813–1814), взятие Парижа в марте 1814 года.
Большое внимание император уделял просвещению. При нем были открыты Царскосельский лицей (1811), где учился Александр Пушкин, университеты в Казани (1804) и Харькове (1805). Император лично утверждал уставы учебных заведений и выделял стипендии талантливым студентам.
Александровский сад в Москве был основан в 1812 году, тогда он назывался Кремлевским. Спроектировал сад архитектор Осип Бове, отвечавший за восстановление города после нашествия Наполеона. Памятник в Александровском саду работы Салавата Щербакова и Игоря Воскресенского был отрыт в 2014 году. В торжественной церемонии открытия памятника участвовал президент России Владимир Путин.
Памятник-бюст Алексею Ботяну - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Памятные доски выдающимся разведчикам откроют в Москве, сообщил Мединский
15 ноября, 16:31
 
РоссияМоскваРоссийская империяАлександр IВладимир МединскийЕкатерина IIРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Общество
 
 
