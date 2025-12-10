Мединский призвал обсуждать мотивы декабристов без крайностей

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мотивы и логику действий декабристов надо пытаться понять и обсуждать без крайностей, считает помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Классический либеральный, а вслед за ним и советский подход заключался в идеализации декабристов, отметил Мединский в статье в "Российской газете". "Благородные рыцари, восставшие против удушающего деспотизма. Разбудили Герцена, но были страшно далеки от народа - и потому потерпели поражение. Но - предвестники будущей революции", - пояснил он.

По словам Мединского, в последние годы всё более модной становилась противоположная оценка. "Мол, восторженные дураки и предатели, бунтовщики, оппозиционеры. А были даже попытки проводить параллели с сегодняшним днем, рассматривать декабристов как аналог современной несистемной оппозиции", - отметил помощник президента.

"Существует популярная сентенция (по-моему, ставшая даже чересчур популярной) - мол, "история не знает сослагательного наклонения". История как просто летопись фактических событий такого наклонения и вправду не знает. Но это не значит, что историкам не следует задумываться о том, как могло бы сложиться будущее, будь по-другому пройдены развилки возможностей на тех или иных исторических перекрестках", - написал Мединский.

По его словам, советская историческая трактовка напрочь отрицала даже гипотетическую возможность успеха выступления декабристов.

"Не было у них ни сплоченной революционной партии, ни ленинского ЦК, ни грамотного классового анализа, ни внятно сформулированной программы-минимум (не говоря уж о максимум). Да и вообще, слишком "узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа". Слишком много "романтизьма" при критическом дефиците военно-политического реализма", - добавил Мединский.

По его мнению, "это слишком упрощенное видение, загнанное в прокрустово ложе теории".

"История, вообще говоря, свидетельствует, что и не такие "авантюры" (сознательно беру это слово в кавычки) завершались успехом. История дворцовых переворотов в России тому свидетельство. А вот что потом?" - написал Мединский.

Декларировав отмену крепостничества, но без передачи земли крестьянам, декабристы "могли спровоцировать кровавую пугачевщину, опустошительную гражданскую войну всех со всеми", полагает Мединский. "И тогда даже страшно предположить, как бы развивались события, если б их "скорбный труд" увенчался успехом. И тогда подавление выступления декабристов - историческое благо. За минусом того, что это неудавшееся восстание стало мощной и долговременной "прививкой" для Николая I от соблазна каких бы то ни было радикальных преобразований. Что в долгосрочной перспективе объективно законсервировало многие архаичные черты в экономике и социальном строе российского общества", - добавил помощник президента.

Возможно было и иное - успех декабристов способствовал бы, возможно, болезненному, но исторически кратковременному переходу к периоду форсированного развития российского государства, отметил Мединский. "И тогда в долгосрочной перспективе нам удалось бы избежать чудовищной трагедии уже реальной Гражданской войны, разразившейся почти век спустя после событий на Сенатской площади", - написал он.

"Разумеется, мы этого не знаем и никогда не узнаем. Спорить можно бесконечно. Более того, спорить нужно! Но в любом случае, крайности в оценках вредны", - подчеркнул Мединский.

При этом можно утверждать доподлинно, что декабристы были искренними людьми, отметил он. "Сибирь показала их истинные качества и цельность натуры. Безусловно, они были патриотами Отечества, возможно, слишком романтизировали свои идеи. Да и робеспьеров среди участников восстания 14 декабря, как показали события, не оказалось. Так что получилось так, как получилось, и, так или иначе, последствия их восстания можно охарактеризовать хорошо известной фразой: "Хотели как лучше, получилось как всегда", - написал Мединский.

Но важно отметить и другое, отметил он.

"Говоря о декабристах (а в широком смысле - о любых событиях нашей истории), нам не следует судить. Следует извлекать уроки из истории, пытаться понять логику и мотивы наших предков в ситуации, когда по обе стороны баррикад находились люди, искренне желавшие блага своему Отечеству. Давайте же пытаться оценивать их не только по датам, фамилиям и цифрам, но и по добрым замыслам. Господь, как мы надеемся, судит по намерениям. Я убежден, что у истории, помимо фактологически-научного, должно быть и человеческое измерение", - подчеркнул Мединский.