https://ria.ru/20251211/medinskij-2061264175.html
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский - РИА Новости, 11.12.2025
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для устойчивости миру нужны несколько опор. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:19:00+03:00
2025-12-11T02:19:00+03:00
2025-12-11T02:19:00+03:00
россия
европа
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024542037.html
https://ria.ru/20250611/voyna-2022167517.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, владимир мединский, в мире
Россия, Европа, Владимир Мединский, В мире
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский
Помощник президента Мединский: для устойчивости миру нужны несколько опор
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для устойчивости миру нужны несколько опор.
Мединский
на форуме ветеранов СВО "Вместе победим" высказался о периодах в истории с устойчивым миропорядком. По мнению помощника президента РФ
, к таковым можно отнести несколько десятилетий XIX века, когда "в Европе
около 40 лет не было никаких войн".
"Это было обусловлено тем, что ситуацию контролировали две сверхдержавы - Российская и Британская империи", - подчеркнул он.
Кроме того, еще одним примером устойчивого мира стали Ялтинско-Потсдамские договоренности.
"Благодаря им и нескольким центрам влияния, которые их поддерживали, на континенте держался мир. С распадом Советского Союза эта система дала сбой, а потом была де-факто отвергнута. В итоге мы получили большую войну", - отметил Мединский.
"То есть это либо одно государство, которое сглаживает конфликты, либо это многополярный мир. Стол, конечно, может балансировать на одной ножке, но для устойчивости желательно иметь хотя бы несколько. Тогда это более или менее прочная конструкция", - добавил он.
Форум "Вместе победим" стартовал 10 декабря в Национальном центре "Россия". Он объединил свыше тысячи героев специальной военной операции.