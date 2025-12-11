Рейтинг@Mail.ru
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/medinskij-2061264175.html
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский - РИА Новости, 11.12.2025
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для устойчивости миру нужны несколько опор. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:19:00+03:00
2025-12-11T02:19:00+03:00
россия
европа
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024542037.html
https://ria.ru/20250611/voyna-2022167517.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, владимир мединский, в мире
Россия, Европа, Владимир Мединский, В мире
Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский

Помощник президента Мединский: для устойчивости миру нужны несколько опор

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для устойчивости миру нужны несколько опор.
Мединский на форуме ветеранов СВО "Вместе победим" высказался о периодах в истории с устойчивым миропорядком. По мнению помощника президента РФ, к таковым можно отнести несколько десятилетий XIX века, когда "в Европе около 40 лет не было никаких войн".
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Мединский объяснил, чем ситуация на Украине схожа с Северной войной
21 июня, 21:21
"Это было обусловлено тем, что ситуацию контролировали две сверхдержавы - Российская и Британская империи", - подчеркнул он.
Кроме того, еще одним примером устойчивого мира стали Ялтинско-Потсдамские договоренности.
"Благодаря им и нескольким центрам влияния, которые их поддерживали, на континенте держался мир. С распадом Советского Союза эта система дала сбой, а потом была де-факто отвергнута. В итоге мы получили большую войну", - отметил Мединский.
"То есть это либо одно государство, которое сглаживает конфликты, либо это многополярный мир. Стол, конечно, может балансировать на одной ножке, но для устойчивости желательно иметь хотя бы несколько. Тогда это более или менее прочная конструкция", - добавил он.
Форум "Вместе победим" стартовал 10 декабря в Национальном центре "Россия". Он объединил свыше тысячи героев специальной военной операции.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский
11 июня, 09:05
 
РоссияЕвропаВладимир МединскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала