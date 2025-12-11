Для устойчивости миру нужны несколько опор, заявил Мединский

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для устойчивости миру нужны несколько опор.

Мединский на форуме ветеранов СВО "Вместе победим" высказался о периодах в истории с устойчивым миропорядком. По мнению помощника президента РФ , к таковым можно отнести несколько десятилетий XIX века, когда "в Европе около 40 лет не было никаких войн".

"Это было обусловлено тем, что ситуацию контролировали две сверхдержавы - Российская и Британская империи", - подчеркнул он.

Кроме того, еще одним примером устойчивого мира стали Ялтинско-Потсдамские договоренности.

"Благодаря им и нескольким центрам влияния, которые их поддерживали, на континенте держался мир. С распадом Советского Союза эта система дала сбой, а потом была де-факто отвергнута. В итоге мы получили большую войну", - отметил Мединский.

"То есть это либо одно государство, которое сглаживает конфликты, либо это многополярный мир. Стол, конечно, может балансировать на одной ножке, но для устойчивости желательно иметь хотя бы несколько. Тогда это более или менее прочная конструкция", - добавил он.