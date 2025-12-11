https://ria.ru/20251211/ukraina-2061536959.html
На Банковой еще остались те, кто готов договариваться, считает Мединский
На Банковой еще остались те, кто готов договариваться, считает Мединский
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Среди украинской администрации есть те, с кем можно разговаривать, кто слышит аргументацию и готов найти компромиссное решение, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.
Выступая на форуме "Вместе победим", он отметил, что позиция многих в Киеве
определяется их собственными убеждениями, которые могли сформироваться задолго до прихода в администрацию Владимира Зеленского
.
"Точка зрения, к сожалению, очень часто зависит от места сидения. Вот они сидят на том месте, они сами себя накрутили, сами себя в этом убедили, и они так думают. Как давно они так думают? Кто-то начал с момента назначения на должность в администрации Зеленского, а кто-то, может, думает так с 91-го года, а кто-то с рождения. Тут надо разбираться", - сказал Мединский
.
При этом, по его мнению, они достаточно искренни в своих убеждениях.
"В целом они так думают, они не кривляются. Ну такие убеждения. Эти убеждения разной степени резкости. Есть даже среди них те, с кем, в принципе, можно разговаривать. Они слышат какую-то аргументацию и готовы найти компромиссное решение", - рассказал помощник президента.
Однако с некоторыми украинскими руководителями, напротив, вообще невозможно разговаривать, добавил Мединский.