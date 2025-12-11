На Банковой еще остались те, кто готов договариваться, считает Мединский

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Среди украинской администрации есть те, с кем можно разговаривать, кто слышит аргументацию и готов найти компромиссное решение, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.

При этом, по его мнению, они достаточно искренни в своих убеждениях.

"В целом они так думают, они не кривляются. Ну такие убеждения. Эти убеждения разной степени резкости. Есть даже среди них те, с кем, в принципе, можно разговаривать. Они слышат какую-то аргументацию и готовы найти компромиссное решение", - рассказал помощник президента.