16.12.2025
Культура
Культура
 
15:23 16.12.2025
Мишустин отметил вклад Голиковой и Мединского в развитие культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического... РИА Новости, 16.12.2025
Мишустин отметил вклад Голиковой, Мединского и Любимовой в развитие культуры РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и министра культуры РФ Ольги Любимовой в развитие культуры в России.
«
"Хочу сказать, что у нас замечательная команда, которая занимается культурой. Владимир Мединский, который много лет и министерство культуры возглавлял, и сейчас является помощником президента. Это же все закладывает подходы страны. Татьяна Голикова, смотрите, какие у нас элегантные женщины, Ольга Любимова - у нас замечательный министр культуры", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области культуры.
Он также отметил вклад заместителя руководителя аппарата правительства Дениса Молчанова, который в свое время занимал должность первого заместителя министра культуры.
"Вот это отношение, которое начинается от нашего президента (России Владимира Путина - ред.), и которое поддерживается всеми, кто так или иначе должен и беречь культуру, и продолжать наши традиции исторические, духовные. Передавать молодежи то настроение, которое наши великие предки заложили, в том числе в основе нашей государственности. Мне кажется, это получается", - заключил Мишустин.
Мишустин вручил премии в области культуры
14:42
 
КультураРоссияМихаил МишустинТатьяна ГоликоваВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
