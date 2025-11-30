https://ria.ru/20251130/medinskij-2058760950.html
Мединский поздравил россиянок с Днем матери
Помощник президента России Владимир Мединский поздравил россиянок с Днём матери, пожелав их сыновьям вернуться. РИА Новости, 30.11.2025
Мединский поздравил россиянок с Днем матери и пожелал их сыновьям вернуться