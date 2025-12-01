Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал, как Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию" - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossiya-2058926319.html
Мединский рассказал, как Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию"
Мединский рассказал, как Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию" - РИА Новости, 01.12.2025
Мединский рассказал, как Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию"
Россия при императоре Александре I "растоптала" общеевропейскую "Великую армию", напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:07:00+03:00
2025-12-01T14:07:00+03:00
россия
восток
америка
александр i
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:98:2732:1634_1920x0_80_0_0_fed5d7433d0e6e0c6dc1504761cfe915.jpg
https://ria.ru/20251128/kallas-2058378841.html
россия
восток
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c672af56289d3b668203750afb4f33e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, восток, америка, александр i, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), в мире
Россия, Восток, Америка, Александр I, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире
Мединский рассказал, как Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию"

Мединский: Россия при Александре I растоптала общеевропейскую «Великую армию»

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия при императоре Александре I "растоптала" общеевропейскую "Великую армию", напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В понедельник исполнилось 200 лет со дня смерти Александра I.
"В учебниках раньше оценивали правителей так: по прогрессивности-реакционности, как бы "хорошести"-"плохости". А я предложил бы два простых критерия. Первый - как человека, человечность. Второй - как руководителя, эффективность", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Александр I был добрым человеком: "ноздри не рвали, никого не казнили (вообще!), никакого террора, никаких зверств". Нравы смягчались, чувство собственного достоинства в людях росло, добавил помощник президента РФ.
"А что до эффективности, то за 1/4 века его правления Империя укрепилась на Востоке, росла и развивалась в Америке. Осваивала новые земли в Закавказье и на Черном море", - отметил Мединский.
Он напомнил, что Александр I добавил к Российской империи Великое княжество Финляндское и объединил в ее составе все польские земли, включив бывшие прусские и австрийские владения.
"Ну, и, наконец, при нем Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию" двунадесяти языков. И был марш Победы на Елисейских полях в Париже", - подчеркнул Мединский.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас
28 ноября, 15:29
 
РоссияВостокАмерикаАлександр IВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала