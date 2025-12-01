Мединский рассказал, как Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия при императоре Александре I "растоптала" общеевропейскую "Великую армию", напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В понедельник исполнилось 200 лет со дня смерти Александра I.
"В учебниках раньше оценивали правителей так: по прогрессивности-реакционности, как бы "хорошести"-"плохости". А я предложил бы два простых критерия. Первый - как человека, человечность. Второй - как руководителя, эффективность", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Александр I был добрым человеком: "ноздри не рвали, никого не казнили (вообще!), никакого террора, никаких зверств". Нравы смягчались, чувство собственного достоинства в людях росло, добавил помощник президента РФ.
"А что до эффективности, то за 1/4 века его правления Империя укрепилась на Востоке, росла и развивалась в Америке. Осваивала новые земли в Закавказье и на Черном море", - отметил Мединский.
Он напомнил, что Александр I добавил к Российской империи Великое княжество Финляндское и объединил в ее составе все польские земли, включив бывшие прусские и австрийские владения.
"Ну, и, наконец, при нем Россия растоптала общеевропейскую "Великую армию" двунадесяти языков. И был марш Победы на Елисейских полях в Париже", - подчеркнул Мединский.