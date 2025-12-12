Начало СВО было абсолютно рационально, заявил Мединский

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Начало специальной военной операции на Украине было абсолютно рационально, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, напомнив об историческом опыте Советско-финляндской войны, итоги которой помогли уберечь Ленинград от самого страшного сценария в годы Великой Отечественной войны.
"Упредительная Советско-финская война от этого самого страшного сценария в отношении Ленинграда нас спасла. Это было абсолютно правильное решение советского государства и советского руководства. И в этом плане это одна из тысяч исторических причин, почему начало СВО было абсолютно рационально. Не просто потому, что мы любим Донбасс, русские люди, православная церковь, 8 лет обстрелов, унижают, НАТО на пороге, но и просто рационально - по-другому нельзя", - сказал Мединский в ходе форума "Вместе победим".
Отвечая на вопрос одного из участников форума, он напомнил о событиях, предшествовавших Советско-финляндской войне.
"Мы ведь предлагали Финляндии до начала войны такой размен: за каждый квадратный километр рядом с Ленинградом два квадратных километра в Карелии. Причем на выбор, мы еще предлагали им разные участки: хотите озера, хотите леса, хотите поля - что вам больше нравится. Они высокомерно от этого отказались, высокомерно", - отметил Мединский.
Помощник президента упомянул, что государственная граница тогда проходила в 30 километрах от Ленинграда. Дальнобойная артиллерия могла, не переходя границу, обстреливать Дворцовую площадь, пояснил он.
"Тогда руководство СССР сказало золотые слова, что, к сожалению, мы не можем отодвинуть Ленинград от границы, как бы нам этого ни хотелось,... мы не можем отодвинуть Ленинград от Финляндии, придется нам отодвинуть Финляндию от Ленинграда. И начались боевые действия, которые, собственно, и отодвинули. Если бы этого не было сделано, я думаю, что с высокой долей вероятности не было бы блокады Ленинграда. Ее бы не было, потому что Ленинград был бы взят с ходу, мы бы не успели. Эта упредительная война спасла Ленинград", - убежден Мединский.
С учетом того, что в Ленинграде тогда было сконцентрировано до 30% оборонной промышленности Советского Союза, возможно, именно этот шаг и позволил завершить войну за 4 года, добавил он.
"Я думаю, что в конечном счете мы бы все равно победили при любых раскладах в Великой Отечественной войне. Только это могло стоить нам не 27 миллионов (жизней), а 47. Это могло длиться не 4 года, а 6 лет или 8 лет, и враг элементарно мог уйти за Волгу. Это был бы совсем другой уровень испытаний. И закончиться это могло бы смутой, как в начале XVII века, точно так же, с немцами в Кремле. Все могло бы быть", - сказал Мединский.