Начало СВО было абсолютно рационально, заявил Мединский - РИА Новости, 12.12.2025
00:15 12.12.2025
Начало СВО было абсолютно рационально, заявил Мединский
Начало СВО было абсолютно рационально, заявил Мединский - РИА Новости, 12.12.2025
Начало СВО было абсолютно рационально, заявил Мединский
Начало специальной военной операции на Украине было абсолютно рационально, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, напомнив об историческом опыте... РИА Новости, 12.12.2025
Новости
Начало СВО было абсолютно рационально, заявил Мединский

Мединский: начало СВО было абсолютно рационально

Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Начало специальной военной операции на Украине было абсолютно рационально, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, напомнив об историческом опыте Советско-финляндской войны, итоги которой помогли уберечь Ленинград от самого страшного сценария в годы Великой Отечественной войны.
"Упредительная Советско-финская война от этого самого страшного сценария в отношении Ленинграда нас спасла. Это было абсолютно правильное решение советского государства и советского руководства. И в этом плане это одна из тысяч исторических причин, почему начало СВО было абсолютно рационально. Не просто потому, что мы любим Донбасс, русские люди, православная церковь, 8 лет обстрелов, унижают, НАТО на пороге, но и просто рационально - по-другому нельзя", - сказал Мединский в ходе форума "Вместе победим".
Отвечая на вопрос одного из участников форума, он напомнил о событиях, предшествовавших Советско-финляндской войне.
"Мы ведь предлагали Финляндии до начала войны такой размен: за каждый квадратный километр рядом с Ленинградом два квадратных километра в Карелии. Причем на выбор, мы еще предлагали им разные участки: хотите озера, хотите леса, хотите поля - что вам больше нравится. Они высокомерно от этого отказались, высокомерно", - отметил Мединский.
Помощник президента упомянул, что государственная граница тогда проходила в 30 километрах от Ленинграда. Дальнобойная артиллерия могла, не переходя границу, обстреливать Дворцовую площадь, пояснил он.
"Тогда руководство СССР сказало золотые слова, что, к сожалению, мы не можем отодвинуть Ленинград от границы, как бы нам этого ни хотелось,... мы не можем отодвинуть Ленинград от Финляндии, придется нам отодвинуть Финляндию от Ленинграда. И начались боевые действия, которые, собственно, и отодвинули. Если бы этого не было сделано, я думаю, что с высокой долей вероятности не было бы блокады Ленинграда. Ее бы не было, потому что Ленинград был бы взят с ходу, мы бы не успели. Эта упредительная война спасла Ленинград", - убежден Мединский.
С учетом того, что в Ленинграде тогда было сконцентрировано до 30% оборонной промышленности Советского Союза, возможно, именно этот шаг и позволил завершить войну за 4 года, добавил он.
"Я думаю, что в конечном счете мы бы все равно победили при любых раскладах в Великой Отечественной войне. Только это могло стоить нам не 27 миллионов (жизней), а 47. Это могло длиться не 4 года, а 6 лет или 8 лет, и враг элементарно мог уйти за Волгу. Это был бы совсем другой уровень испытаний. И закончиться это могло бы смутой, как в начале XVII века, точно так же, с немцами в Кремле. Все могло бы быть", - сказал Мединский.
