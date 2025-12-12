Начало СВО было абсолютно рационально, заявил Мединский

С учетом того, что в Ленинграде тогда было сконцентрировано до 30% оборонной промышленности Советского Союза, возможно, именно этот шаг и позволил завершить войну за 4 года, добавил он.

"Я думаю, что в конечном счете мы бы все равно победили при любых раскладах в Великой Отечественной войне. Только это могло стоить нам не 27 миллионов (жизней), а 47. Это могло длиться не 4 года, а 6 лет или 8 лет, и враг элементарно мог уйти за Волгу. Это был бы совсем другой уровень испытаний. И закончиться это могло бы смутой, как в начале XVII века, точно так же, с немцами в Кремле. Все могло бы быть", - сказал Мединский.