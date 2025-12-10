МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в соцсети X выразил сомнение в адекватности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после ее заявления, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто".
"Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?" — возмутился Гэллоуэй.
Стубб сделал громкое заявление о мире на Украине
Вчера, 01:25
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом о том, почему Валтонен не знает историю. Дипломат пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией. Также он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
В конце ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас на одном из выступлений также позволила себе ложные нарративы о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.
Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский высмеял слова Каллас, назвал ее выводы "КАЛЛАСальными" и добавил, что готов провести ликбез по истории лично для главы европейской дипломатии.
На Западе запаниковали после заявления Каллас о России
9 декабря, 22:30