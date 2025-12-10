Рейтинг@Mail.ru
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 10.12.2025 (обновлено: 15:16 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/britaniya-2061136144.html
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии - РИА Новости, 10.12.2025
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в соцсети X выразил сомнение в адекватности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после ее заявления, что "за... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:04:00+03:00
2025-12-10T15:16:00+03:00
в мире
финляндия
россия
великобритания
мария захарова
кайя каллас
джордж гэллоуэй
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_19bf806629e88c03c33b6950ab579f76.jpg
https://ria.ru/20251210/finlyandiya-2060987547.html
https://ria.ru/20251209/malinen-2060856587.html
https://ria.ru/20251209/kallas-2060971012.html
финляндия
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1509a654ab31eba5c4ba37f76c11b839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, великобритания, мария захарова, кайя каллас, джордж гэллоуэй, совет федерации рф, российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Финляндия, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Кайя Каллас, Джордж Гэллоуэй, Совет Федерации РФ, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии

Гэллоуэй усомнился в адекватности главы МИД Финляндии после ее слов о России

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в соцсети X выразил сомнение в адекватности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после ее заявления, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто".
"Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?" — возмутился Гэллоуэй.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Стубб сделал громкое заявление о мире на Украине
Вчера, 01:25
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом о том, почему Валтонен не знает историю. Дипломат пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией. Также он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Должны молиться". В Финляндии выступили с радикальным призывом по России
9 декабря, 16:00
В конце ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас на одном из выступлений также позволила себе ложные нарративы о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.
Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский высмеял слова Каллас, назвал ее выводы "КАЛЛАСальными" и добавил, что готов провести ликбез по истории лично для главы европейской дипломатии.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Западе запаниковали после заявления Каллас о России
9 декабря, 22:30
 
В миреФинляндияРоссияВеликобританияМария ЗахароваКайя КалласДжордж ГэллоуэйСовет Федерации РФРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала