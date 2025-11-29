Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени - РИА Новости, 29.11.2025
17:26 29.11.2025 (обновлено: 17:35 29.11.2025)
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени
украина, россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), в мире
Украина, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире
© Фото : Владимир Мединский / TelegramВладимир Мединский во время встречи с 50 учителями-ведущими популярных блогов и каналов в Музее военной формы РВИО
Владимир Мединский во время встречи с 50 учителями-ведущими популярных блогов и каналов в Музее военной формы РВИО
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что на Украине от его имени создали в Telegram "канал-паразит", и призвал жаловаться в поддержку на самозванцев и жуликов.
Мединский в своем официальном Telegram-канале написал, что встретился с 50 учителями-ведущими популярных блогов и каналов в Музее военной формы РВИО.
По словам Мединского, был открытый и живой разговор.
"Попутно выяснилось, что на Украине создали "мой" довольно большой канал-паразит. Напомню, что этот канал, на котором вы сейчас находитесь, у меня в ТГ единственный. Так что можете смело жаловаться в поддержку на самозванцев и жуликов!" - сообщил Мединский.
Он также опубликовал скриншот с данными указанного "канала-паразита". Его название - "Мединский в Telegram", а количество подписчиков превышает 50 тысяч.
© Фото : Владимир Мединский / TelegramФейковый канал Владимира Мединского, созданный на Украине от его имени
Фейковый канал Владимира Мединского, созданный на Украине от его имени
 
