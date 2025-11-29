Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что на Украине от его имени создали в Telegram "канал-паразит", и призвал жаловаться в поддержку на самозванцев и жуликов.

"Попутно выяснилось, что на Украине создали "мой" довольно большой канал-паразит. Напомню, что этот канал, на котором вы сейчас находитесь, у меня в ТГ единственный. Так что можете смело жаловаться в поддержку на самозванцев и жуликов!" - сообщил Мединский.