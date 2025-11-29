https://ria.ru/20251129/medinskij-2058632045.html
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени - РИА Новости, 29.11.2025
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что на Украине от его имени создали в Telegram... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T17:26:00+03:00
2025-11-29T17:26:00+03:00
2025-11-29T17:35:00+03:00
украина
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
украина
россия
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что на Украине от его имени создали в Telegram "канал-паразит", и призвал жаловаться в поддержку на самозванцев и жуликов.
Мединский
в своем официальном Telegram-канале
написал, что встретился с 50 учителями-ведущими популярных блогов и каналов в Музее военной формы РВИО
.
По словам Мединского, был открытый и живой разговор.
"Попутно выяснилось, что на Украине создали "мой" довольно большой канал-паразит. Напомню, что этот канал, на котором вы сейчас находитесь, у меня в ТГ единственный. Так что можете смело жаловаться в поддержку на самозванцев и жуликов!" - сообщил Мединский.
Он также опубликовал скриншот с данными указанного "канала-паразита". Его название - "Мединский в Telegram
", а количество подписчиков превышает 50 тысяч.