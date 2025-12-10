"Надпись наверху на финском. И этот же снимок (с обрезанной надписью) в украинском лже-учебнике для 10 класса (2018) с подписью "Дети-узники ГУЛАГа. Конец 1930-х годов" Это к вопросу об истоках укронацизма. Это к вопросу о том, хотят ли русские войны? Расскажите это Каллас", - написал Мединский.

"Трупы из лагерей вывозили два раза в неделю. Могилы копали узники от 12 лет. Гробы складывали в несколько рядов, по три-четыре доверху. Детские гробики ставили стоя". Переведите это Валтонен", - добавил помощник президента.

Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано более 14 лагерей для не финно-угорского мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек - около 30% населения в зоне оккупации. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек. Около трети заключенных погибли от голода.