Мединский напомнил о концлагерях на оккупированной финнами территории СССР - РИА Новости, 10.12.2025
20:54 10.12.2025
Мединский напомнил о концлагерях на оккупированной финнами территории СССР
Мединский напомнил о концлагерях на оккупированной финнами территории СССР
в мире
россия
ссср
петрозаводск
владимир мединский
кайя каллас
В мире, Россия, СССР, Петрозаводск, Владимир Мединский, Кайя Каллас
Мединский напомнил о концлагерях на оккупированной финнами территории СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский на фоне заявлений европейских политиков о якобы "нападениях" России на своих соседей напомнил о концлагерях, которые действовали на оккупированной финнами территории СССР, и предложил рассказать о них главе финского МИД Элине Валтонен и главе евродипломатии Кае Каллас.
Во вторник Валтонен заявила о том, что "за последние 100 лет" Россия якобы "напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто". Ранее то же самое утверждение дословно озвучила Каллас.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии
Вчера, 15:04
«
"По подсчетам историков, на оккупированной финнами территории СССР в концлагеря отправили каждого третьего (!) - 24 тысячи человек. Это к вопросу о том, что нас ждет, если когда-то победит "цивилизованная Европа", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Он опубликовал два изображения с одинаковой фотографией детей, сделанной в финском концлагере в Петрозаводске в 1944 году.
"Надпись наверху на финском. И этот же снимок (с обрезанной надписью) в украинском лже-учебнике для 10 класса (2018) с подписью "Дети-узники ГУЛАГа. Конец 1930-х годов" Это к вопросу об истоках укронацизма. Это к вопросу о том, хотят ли русские войны? Расскажите это Каллас", - написал Мединский.
Он также привел воспоминания малолетней узницы такого концлагеря.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне
19 августа, 19:51
«
"Трупы из лагерей вывозили два раза в неделю. Могилы копали узники от 12 лет. Гробы складывали в несколько рядов, по три-четыре доверху. Детские гробики ставили стоя". Переведите это Валтонен", - добавил помощник президента.
Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано более 14 лагерей для не финно-угорского мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек - около 30% населения в зоне оккупации. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек. Около трети заключенных погибли от голода.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории
28 ноября, 14:32
 
В миреРоссияСССРПетрозаводскВладимир МединскийКайя Каллас
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
