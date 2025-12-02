Украина зарабатывает на русской культуре, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина беззастенчиво пользуется всем русским, чтобы заработать, гастролируя по европейским странам с балетной постановкой "Лебединое озеро" русского композитора Петра Чайковского, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

Кроме того, из курса зарубежной литературы на Украине убрали произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Тютчева, Фета, Бунина, Есенина и поэтов Серебряного века, из программы исключили более 40 авторов. Уничтожению подверглись и памятники поэтов и писателей, идеологов, а также мемориалы героям Великой Отечественной войны.