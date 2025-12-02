МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина беззастенчиво пользуется всем русским, чтобы заработать, гастролируя по европейским странам с балетной постановкой "Лебединое озеро" русского композитора Петра Чайковского, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Киевская балетная труппа в 2026 году отправится в тур с балетом Чайковского "Лебединое озеро" по Германии и Швейцарии. В анонсе события подчеркивается, что произведение русского композитора является "бессмертной классикой", которая "сочетает в себе романтические элементы и элементы мирового фольклора".
"Когда речь заходит о том, чтобы заработать, Украина беззастенчиво пользуется всем русским, и перед поездкой в Германию и Швейцарию киевская балетная труппа нахваливает балет Чайковского, хотя на родине, скорее всего, получила бы за это черную метку - там ведь по-русски уже и школьникам на переменах разговаривать запрещают", - сказал Журавлев.
Парламентарий добавил, что "скудная на славные имена украинская культура" старается присвоить все русское, что хоть когда-либо имело малейшее отношение к ее территории, отметив, что родившийся близ Екатеринослава композитор Сергей Прокофьев или творивший в Крыму художник Иван Айвазовский указываются в Киеве как украинцы.
"Не ехать же, в самом деле, на гастроли с произведениями Григория Сковороды или Леси Фроляк. Никто в Европе просто не купит билетов, если на афишах указать никому не известных композиторов", - подчеркнул он.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что Киев с запретительными списками превзошел ведомство Геббельса в "прочтении русской классики". По его словам, под запрет на Украине попал Иван Сусанин, декабристы, которые "не признавали права народов на самоопределение", а также поэт XVIII века Антиох Кантемир, владевший селом Кантемировка, в честь которого названа знаменитая Кантемировская дивизия.
Кроме того, из курса зарубежной литературы на Украине убрали произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Тютчева, Фета, Бунина, Есенина и поэтов Серебряного века, из программы исключили более 40 авторов. Уничтожению подверглись и памятники поэтов и писателей, идеологов, а также мемориалы героям Великой Отечественной войны.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе, с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
