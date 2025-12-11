Юридически Берия никогда не будет реабилитирован, считает Мединский

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил сомнения, что бывший нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия юридически будет когда-либо реабилитирован, отметив, при этом, как его причастность к репрессиям, так и вклад в процветание Советского союза.

« "Я думаю, что юридически это не будет сделано никогда", - сказал Мединский , отвечая на соответствующий вопрос во время выступления на форуме "Вместе победим" на площадке Национального центра "Россия".

Помощник президента подчеркнул, у Берии есть ряд важнейших заслуг, в том числе его кураторство ядерного советского проекта и организация эвакуации промышленности в военное время.

« "Но огромное количество доказанных преступных решений. Понимаете? Подписи под смертными приговорами невинным лицам. Здесь ничего не поделаешь. Как это объяснить? Временем тяжелым? Обстоятельствами?" - отметил он.

Мединский добавил, что "маховик репрессий" при Берии "был сильно заторможен, но не остановлен" по сравнению с 1937 годом и решениями бывшего наркома НКВД Николая Ежова.