Юридически Берия никогда не будет реабилитирован, считает Мединский

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил сомнения, что бывший нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия юридически будет когда-либо реабилитирован, отметив, при этом, как его причастность к репрессиям, так и вклад в процветание Советского союза.
«
"Я думаю, что юридически это не будет сделано никогда", - сказал Мединский, отвечая на соответствующий вопрос во время выступления на форуме "Вместе победим" на площадке Национального центра "Россия".
Помощник президента подчеркнул, у Берии есть ряд важнейших заслуг, в том числе его кураторство ядерного советского проекта и организация эвакуации промышленности в военное время.
«
"Но огромное количество доказанных преступных решений. Понимаете? Подписи под смертными приговорами невинным лицам. Здесь ничего не поделаешь. Как это объяснить? Временем тяжелым? Обстоятельствами?" - отметил он.
Мединский добавил, что "маховик репрессий" при Берии "был сильно заторможен, но не остановлен" по сравнению с 1937 годом и решениями бывшего наркома НКВД Николая Ежова.
"Расстреливали до 1940-го и 1941-го включительно по старым делам. Это очень сложная история", - подчеркнул он.
Помощник президента РФ также рассказал, что несмотря на то, что Берия не был юридически реабилитирован, его портрет висел в парадном зале Российского военно-исторического общества, а теперь находится "на почетном месте в Росатоме".