Мединский: протокол о принятии Финляндии в НАТО написали на бланке Госдепа

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Протокол о принятии Финляндии в НАТО был написан на бланке Госдепартамента США, а не на бланке самой Финляндии или альянса, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский, пошутив, что присоединением к альянсу Финляндия продемонстрировала обещанную "бесконечную благодарность" России, подарившей ей независимость.
В своем выступлении на форуме "Вместе победим" Мединский
рассказал, что повесил в здании Российского военно-исторического общества
копию таблички с текстом о том, что финский народ выражает "свою вечную благодарность и не имеющую пределов бесконечную признательность к великому народу России", который подарил Финляндии
независимость. Рядом с этой копией помощник российского президента повесил два документа, один из которых - протокол о вступлении Финляндии в НАТО
.
"Протокол о принятии Финляндии в НАТО... как вы думаете, на каком бланке может быть написан протокол о принятии в НАТО страны? На финском? (Он написан - ред.) даже не на бланке НАТО - на бланке Государственного департамента США", - рассказал Мединский.
Он уточнил, что второй документ, висящий рядом с табличкой с благодарностью финского народа и клятвами в вечной дружбе - выдержка из плана "Барбаросса", где предписывается согласованный с финским командованием план действий дивизий Финляндии с началом Второй мировой войны.
"Вот висят эти две бумажки. Так выразилась бесконечная, так сказать, вечная в веках благодарность и признательность финского народа России
за предоставление независимости. Я бы написал еще больше - за создание Финляндии как государства, за создание на пустом месте", - добавил Мединский.