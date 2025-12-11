Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал об "агрессивном инопланетянине" из Киева - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/medinskij-2061536678.html
Мединский рассказал об "агрессивном инопланетянине" из Киева
Мединский рассказал об "агрессивном инопланетянине" из Киева - РИА Новости, 11.12.2025
Мединский рассказал об "агрессивном инопланетянине" из Киева
Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей, которого назвал "агрессивным... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:05:00+03:00
2025-12-11T23:05:00+03:00
россия
владимир мединский
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95894/82/958948284_0:238:2285:1523_1920x0_80_0_0_8889e955f29d2f3cfd2afe2c5e2d1ec9.jpg
https://ria.ru/20251119/medinskij-2055907697.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95894/82/958948284_80:0:2111:1523_1920x0_80_0_0_6f2c806854ba9d003888619be254a953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир мединский, украина, киев
Россия, Владимир Мединский, Украина, Киев
Мединский рассказал об "агрессивном инопланетянине" из Киева

Мединский рассказал о неудачном опыте общения с украинским руководителем

© РИА Новости / Александр НатрускинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей, которого назвал "агрессивным инопланетянином".
Мединский принял участие в форуме "Вместе победим" на площадке Национального центра "Россия". Помощник президента РФ прокомментировал свой опыт контактов с украинскими представителями.
«
"У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем - с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так", - сказал Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров
19 ноября, 07:33
 
РоссияВладимир МединскийУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала