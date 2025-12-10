Рейтинг@Mail.ru
Мединский сравнил европейских политиков с андроидами без сердца и ума
16:40 10.12.2025
Мединский сравнил европейских политиков с андроидами без сердца и ума
Мединский сравнил европейских политиков с андроидами без сердца и ума
Помощник президента РФ Владимир Мединский сравнил с андроидами без сердца и ума европейских политиков, которые говорят о якобы нападениях России на своих... РИА Новости, 10.12.2025
2025
Мединский сравнил европейских политиков с андроидами без сердца и ума

Мединский сравнил политиков ЕС с андроидами без сердца и ума

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сравнил с андроидами без сердца и ума европейских политиков, которые говорят о якобы нападениях России на своих соседей.
Таким образом он отреагировал на слова главы финского МИД Элины Валтонен о том, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на неё не нападал никто". Ранее то же самое утверждение дословно озвучила глава евродипломатии Кая Каллас. Мединский тогда иронично отреагировал на заявления Каллас, назвав их "каллассальными открытиями" в области военной истории.
"Финка слово в слово – за "главой МИД" ЕС эстонкой К.Каллас. Нет, это даже не "методичка". Мне кажется, они андроиды, несущие запись. Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума…", - прокомментировал Мединский их заявления в своем telegram-канале.
СМИ рассказали о шаге Путина, который испугал Запад
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
