История и судьба определят границы России, заявил Мединский
История и судьба определят границы России, заявил Мединский - РИА Новости, 11.12.2025
История и судьба определят границы России, заявил Мединский
11.12.2025

История и судьба определят, где остановятся границы России, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
россия
Мединский заявил, что история и судьба определят, где остановятся границы России