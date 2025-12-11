Рейтинг@Mail.ru
История и судьба определят границы России, заявил Мединский - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/medinskiy-2061536819.html
История и судьба определят границы России, заявил Мединский
История и судьба определят границы России, заявил Мединский - РИА Новости, 11.12.2025
История и судьба определят границы России, заявил Мединский
История и судьба определят, где остановятся границы России, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:07:00+03:00
2025-12-11T23:07:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:98:2732:1634_1920x0_80_0_0_fed5d7433d0e6e0c6dc1504761cfe915.jpg
https://ria.ru/20250611/voyna-2022167517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c672af56289d3b668203750afb4f33e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир мединский
Общество, Россия, Владимир Мединский
История и судьба определят границы России, заявил Мединский

Мединский заявил, что история и судьба определят, где остановятся границы России

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. История и судьба определят, где остановятся границы России, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мединский принял участие в форуме "Вместе победим" на площадке Национального центра "Россия". Отвечая на вопрос героев СВО, помощник президента РФ затронул тему границ РФ.
«
"Давайте так скажу, я думаю, что сама история и судьба определят, где остановятся границы России", - отметил Мединский, добавив, что в этом вопросе все определяют "время и президент".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский
11 июня, 09:05
 
ОбществоРоссияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала