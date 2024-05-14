https://ria.ru/20240514/grigorenko-1944117014.html

Биография Дмитрия Григоренко

Биография Дмитрия Григоренко - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Дмитрия Григоренко

Дмитрий Юрьевич Григоренко родился 14 июля 1978 года в Нижневартовске Тюменской области. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:50

2024-05-14T21:50

2024-05-14T21:50

справки

нижневартовск

дмитрий григоренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944119867_0:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_d3eecff08d545fd054788d3be915e4a5.jpg

Дмитрий Юрьевич Григоренко родился 14 июля 1978 года в Нижневартовске Тюменской области.В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности "юриспруденция" и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности "финансы и кредит". С октября 2000 года работал в налоговых органах. В 2000-2003 годах был специалистом 1-й категории отдела проверок юридических лиц №1, исполняющим обязанности начальника отдела камерального контроля юридических лиц Территориальной инспекции министерства Российской Федерации по налогам и сборам (МНС России, сейчас Федеральная налоговая служба) №4 города Краснодара.В 2003 году – главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 (Москва).С 2003 по 2004 год был главным государственным налоговым инспектором сводно-аналитического отдела Департамента налогообложения прибыли министерства Российской Федерации по налогам и сборам.В 2004-2006 годах работал заместителем начальника аналитического отдела, начальником отдела налогообложения коммерческих организаций и налогового учета Управления налогообложения прибыли (дохода) Федеральной налоговой службы.С 2006 по 2008 год – начальник отдела администрирования налога на прибыль коммерческих организаций и налогового учета Управления администрирования налога на прибыль Федеральной налоговой службы.В 2008-2012 годах был начальником отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов, заместителем начальника Управления налогообложения Федеральной налоговой службы.В 2012-2013 годах – начальник Управления налогообложения Федеральной налоговой службы.С августа по октябрь 2013 года работал начальником Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.С октября 2013 года был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы. Координировал деятельность управлений по работе с задолженностью, регистрации и учета налогоплательщиков, модернизации налоговых органов, налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов. 21 января 2020 года президент РФ назначил Дмитрия Григоренко вице-премьером – главой аппарата правительства РФ. Курировал финансовое планирование, разработку и исполнение федерального бюджета, совершенствование бюджетной системы, разработку и реализацию налоговой политики; госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, государственную торговую политику и внедрение системы маркировки товаров. Также занимался контролем за реализацией национальных проектов, следил за эффективностью федеральных ведомств.Григоренко занимался контролем за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента и решений правительства, в том числе по реализации посланий президента.Координировал работу автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте России. Кроме того, Дмитрий Григоренко был наделен полномочиями заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций. В зоне его ответственности находилась также работа аналитического центра при правительстве. В качестве заместителя председателя правительства РФ курировал Центральный федеральный округ.Член совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, совета при президенте РФ по противодействию коррупции, совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Председатель наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.Дмитрий Григоренко имеет классный чин Действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса (2017). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014). Отмечен благодарностью президента РФ (2017). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

нижневартовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, нижневартовск, дмитрий григоренко