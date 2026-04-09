Путин обсудил с Григоренко развитие госуслуг

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером - руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко предложил обсудить развитие системы государственных услуг.
"Предлагаю начать с развития системы госуслуг", - сказал Путин на встрече.
Глава государства поинтересовался, что можно сделать на портале Госуслуг. Григоренко, в свою очередь, рассказал, что в список услуг входит как получение полной информации, что нужно сделать для выхода на пенсию, так и обзор всего набора льгот - что человек имеет право получать и как это оформить.
Путин подчеркнул, что правительство упрощает для россиян пользование порталом Госуслуг.