МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал вступительное слово главы государства на этом совещании. С основным докладом выступит вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, который расскажет о внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике, общественной сфере и государственном управлении. Запланирован также обмен мнениями.
По словам Пескова, в совещании примут участие представители администрации президента, блок правительства, занимающиеся тематикой ИИ, а также российские технологические компании, которые входят в число мировых лидеров по достижениям в области искусственного интеллекта. В числе участников были глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.