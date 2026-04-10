Путин проведет совещание по вопросам развития ИИ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет во второй половине дня важное совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта. Тема одна из приоритетных, которые на повестке дня и правительства, и президента, и частных компаний", - сказал Песков журналистам.
Он рассказал, что в совещании примут участие представители администрации президента, соответствующий блок правительства, а также отечественные технологические компании, которые входят в число мировых лидеров по достижениям в области технологии искусственного интеллекта.
"Будет вступительное слово президента в открытом режиме, и далее уже в закрытом режиме будет основной доклад. Его сделает Дмитрий Григоренко, вице-премьер. Расскажет о внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике, в социальной сфере, в сфере госуправления. И будет открытый обмен мнениями", - добавил Песков.
